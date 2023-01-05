Французька архітекторка з Корсики стала справжньою іконою стилю, пише 24 канал. Вона постійно демонструє у своєму інстаграм-профілі модні образи, якими надихаються француженки та прихильниці Жюлі зі всього світу.

Читайте також Леоні Ганне відпочиває на Сейшелах у сукні від українського бренду J’Amemme

І хоч на вулиці не зовсім зимова погода, січень ще принесе нам морозяні дні, тож наші аутфіти мають точно складатися з теплих та затишних светрів.

Светр – це базовий елемент гардероба в холодну пору року. Без нього просто неможливо обійтися. Він зігріває, дарує комфорт, а трендовий фасон та колір додає особливої родзинки.

Жюлі Феррері обожнює мінімалістичний крій та стриманий стиль в образах. Окрім того француженка любить нейтральні кольори, тож її образи завжди складаються з чорних, білих та кремових речей. Втім у її гардеробі також присутні кольори, які додають аутфіту особливого шарму.

Переглядаючи образи інфлюенсерки, кожна дівчина зможе повторити look француженки, оскільки він зовсім не складний у стилізації. У Жюлі є неперевершене відчуття стилю, тож її навіть базові речі, такі як светр та джинси, заслуговують особливої уваги.

Дівчина досить грамотно поєднує між собою речі та не забуває про аксесуари та цікаві зачіски. До кавового светру Жюлі Феррері підібрала кремові чоботи. До білого светру з коміром модниця обрала білі штани та доповнила образ трендовими уггами.

Також у гардеробі француженки є модний светр на змійці, який досі користується особливою популярністю. Для комфорту обирайте светри з горловиною. У Жюлі таких два – салатовий та чорний.

Білосніжний светр з косичками модниця поєднала з білою хутряною панамою, а білу водолазку доповнила світлими штанами, шармом і трендовими мунбутами.