Навіть з мінімальним зусиллям француженки завжди виглядають вишукано, пише 24 канал. Їхній головний секрет – одягатися так, аби ніхто не помітив їхніх старань.

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Істинно французький стиль – це не про трендові речі з ніг до голови. Це про комфорт і затишок, а ще про нотку романтики. Француженки дуже добре знаються на брендах, і зможуть визначити марку, лише поглянувши на неї, втім повністю приміряти на собі преміальні та люксові бренди для французьких дівчат – поганий тон. Для них все має мати баланс.

Найчастіше француженки роблять ставку на дорогу, брендову сумку та взуття. Базові джинси та светр може бути від локальної марки. Вони вміють поєднувати прості речі з дорогими, і це у них виходить бездоганно.

Щоб показати вам, який верхній одяг обирають цієї зими француженки – пропонуємо вам ознайомитися із найвідомішими інфлюенсерками та їхніми модними виходами.

Вкорочена дублянка

Француженки взимку мають у своєму гардеробі теплий верхній одяг, втім він швидше слугує їм стильним доповненням, аніж основним елементом для зимової пори року. Інфлюенсерка Лея Сфез створила багатошаровий look з додаванням цікавої вкороченої дублянки синього кольору.

Кучерява шуба

Француженка Жюлі Феррері обрала на зиму стильну шубу чорного кольору з кучерявої овчини. Свій стильний look архітекторка з Корсики доповнила чорними чоботами челсі.

Вкорочена шубка

Вкорочена шубка стане гарним доповненням до будь-яких джинсів та шкіряних штанів. Французька модниця Сабіна Сокол доповнила вкорочену шубу мініспідницею та мінімалістичною сумкою-багетом.

Довга дублянка

Подовжена дублянка цього року лише набирала обертів, але вже встигла полюбитися багатьом модницям. Каміль Шер’є одягнула базовий светр, блакитні джинси з чоботами та одягнула зверху довгу дублянку чорного кольору. Її стильний вихід доповнила шапка, шарф та сумка.

Утеплене пальто

Навіть взимку француженки мусять додати до свого образу трохи кольору та романтики. До свого сірого пальто модниця Катрін Вільгельм додала не лише їхню візитівку серед головних уборів – берет, але й рожевий шарф.

Вкорочений пуховик

Паризька інфлюенсерка Тамара Морі обрала для зимових виходів вкорочений пуховик, який поєднала з широкими джинсами та стильною сумкою хобо від Bottega Veneta.