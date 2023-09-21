Наймодніший верхній одяг на осінь за версією зірок: огляд актуальних моделей

Під час осіннього Тижня моди, на якому дизайнери демонструють весняно-літне вбрання можна було чітко простежити тенденцію, що була зосереджена на позачасових речах – джинсовій куртці, тренчі чи бомбері.

Зазирнувши в гардероби знаменитостей можна зрозуміти, що вони також обирають базовий верхній одяг, який не виходить з моди та залишається актуальним з року в рік.

Зверніть увагу 5 трендових курток, які будуть в моді восени: добірка актуального вбрання

Байкерська куртка

Ще навесні в моду увійшла мотоциклетна куртка, яку почали одягати всі інфлюенсери та знаменитості. Обирайте широкий крій, масивні плечі та яскраві кольори. Якщо хочете залишатися в тренді – робіть ставку на червону байкерську куртку.

Вельветова куртка

Така куртка є чудовим вибором в період міжсезоння. Вона ідеально підходить в період, коли надворі ще тримається сонячна погода. А щоб стильно виглядати – робіть ставку на монохром, обравши штани в тон до куртки, як це зробила Софія Річі.

Жакет

Блейзер є одним із найпопулярніших речей в осінній сезон. У цьому сезоні грайте з матеріалами та силуетами. Обирайте для себе цікаві атласні варіанти, як це зробила Жасмін Тукс або ж приміряйте приталені жакети.

Шкіряний тренч

Шкіра домінувала на подіумах під час представлення осінньо-зимових колекцій. Якщо ви хочете, щоб ваш верхній одяг був головною родзинкою образу – придбайте шкіряний жакет в базовому чорному чи коричневому кольорі. Ельза Госк показала ефектний монохромний аутфіт, який можна легко повторити.

Замшева куртка

Цього сезону в моду повертаються замшеві куртки. На деякий час ми про них забули, але вони надають образу красивого вінтажного шарму. Поєднуйте таку куртку зі спідницею максі, як це зробила француженка Каміль Шар’є.

Джинсова куртка

Куртка з деніму незамінна в осінньому гардеробі. Обирайте для себе будь-який колір та поєднуйте з джинсами та спідницями. Британка Алісія Родді поєднує її з мішкуватими джинсами.