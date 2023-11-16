Додаємо трикотаж у свій гардероб: яке вбрання варто купити для зимового сезону

У розпал зимового сезону важливо ретельно підходити до вибору одягу. Він повинен не лише зігрівати, але й мати стильний вигляд. У такому випадку чудовим рішенням є додавання трикотажних речей до гардероба.

Це можуть бути не лише светри та шапки, а й стильні плаття і кардигани. Так, 24 Канал зібрав добірку речей, які варто купити для зимового сезону.

Важливо Не вдягайте це: антитренди зими 2023/2024, які зіпсують вам образ

Светри

Вони є класичним елементом зимового гардероба. Втім, саме трикотажні светри надійно утримують тепло та захищає від холоду. Базові кольори такі як бежевий, сірий чи чорний, легко поєднуються з іншими речами й виглядатимуть стильно.



Трикотажний светр / Фото Simona Polagina

Шапки

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

Не менш важливим елементом зимового аутфіту є шапки. Експерти радять обирати яскраві кольори для того, щоб створити акцент в образі. Водночас класичні відтінки завжди залишаються популярними.



Шапки / Колаж 24 Каналу / Фото Prom і The Code

Кардигани

Кардигани – це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль. Їх можна легко комбінувати з іншими речами, і вони чудово підходять як для офісного, так і для повсякденного образу.



Кардиган / Фото Fashionista

Сукні

Додаючи трикотажні плаття до свого гардероба, ви отримуєте можливість створювати елегантні образи, не втрачаючи при цьому комфорту.



Сукня / Фото The Lace