Це можуть бути не лише светри та шапки, а й стильні плаття і кардигани. Так, 24 Канал зібрав добірку речей, які варто купити для зимового сезону.
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Светри
Вони є класичним елементом зимового гардероба. Втім, саме трикотажні светри надійно утримують тепло та захищає від холоду. Базові кольори такі як бежевий, сірий чи чорний, легко поєднуються з іншими речами й виглядатимуть стильно.
Трикотажний светр / Фото Simona Polagina
Шапки
Не менш важливим елементом зимового аутфіту є шапки. Експерти радять обирати яскраві кольори для того, щоб створити акцент в образі. Водночас класичні відтінки завжди залишаються популярними.
Шапки / Колаж 24 Каналу / Фото Prom і The Code
Кардигани
Кардигани – це чудовий вибір для тих, хто цінує комфорт та стиль. Їх можна легко комбінувати з іншими речами, і вони чудово підходять як для офісного, так і для повсякденного образу.
Кардиган / Фото Fashionista
Сукні
Додаючи трикотажні плаття до свого гардероба, ви отримуєте можливість створювати елегантні образи, не втрачаючи при цьому комфорту.
Сукня / Фото The Lace