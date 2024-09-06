Актуальні тренчі на осінь 2024: на що радять придивитися стилісти

Розпочався вересень, а це означає, що жакети ми скоро змінимо на тренчі. Вони є класикою на осінь, тож без них нам не обійтися. Здебільшого ми звикли носити цей верхній колір в кремовому відтінку, втім дизайнери вже давно презентують багато цікавих варіантів.

Незалежно від фасону та крою тренч вважається універсальним верхнім одягом на осінь, пише Fashion 24. Цей верхній одяг з’явився дуже давно, але ще не було жодного сезону, аби його уникали дизайнери у своїх колекціях чи не носили модниці.

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Тренч пасує до будь-якого стилю та здатен додати особливої родзинки будь-якому образові. Його можна носити з кросівками, балетками, туфлями чи чоботами на підборах. Готуючись до сезону, пропонуємо вам дізнатися про актуальні тренчі, які варто придбати цієї осені.

Бежевий тренч

Такий тренч є вічною класикою, яка ніколи не вийде з моди. Можете обирати для себе будь-які кремові відтінки. Носити його можна зі всім чим завгодно – від спортивних костюмів до елегантних суконь.



Актуальні тренчі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Сірий тренч

Кожної осені сірий тренч вважається одним із найпопулярніших кольорів, тож точно заслуговує вашої уваги, аби додати його у гардероб. Варіантів носіння цього тренчу безліч, але найкраще його поєднувати з базовими кольорами: білим, чорним, коричневим.



Трендові тренчі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Шкіряний тренч

А от тренч зі шкіри додасть вашим образам певної гостроти та підкреслить відчуття стилю й ваш характер. Найкраще такі тренчі поєднувати зі шкіряними сумками та чоботами на низькій підошві чи високих підборах.



Актуальні тренчі на осінь 2024 / Фото Pinterest

Чорний тренч

Щоб відійти від класики та обрати для себе базу, радимо звернути увагу на чорний тренч. Він підійде на всі випадки життя та чудово комбінуватиметься з вбранням у кежуал чи романтичному стилі.



Трендові тренчі на осінь 2024 / Фото Pinterest

При виборі тренча на осінь звертайте увагу на тканину, яка має бути цупкою, крій та довжину. Останні сезони в моді довжина міді, тому такий тренчкот точно зробить ваш образ стильнішим й трендовішим.