Независимо от фасона и кроя тренч считается универсальной верхней одеждой на осень, пишет Fashion 24. Эта верхняя одежда появилась очень давно, но еще не было ни одного сезона, чтобы его избегали дизайнеры в своих коллекциях или не носили модницы.

Интересно Чем заменить джинсы, если они надоели: список актуальных брюк

Тренч подходит к любому стилю и способен добавить особой изюминки любому образу. Его можно носить с кроссовками, балетками, туфлями или сапогами на каблуках. Готовясь к сезону, предлагаем вам узнать об актуальных тренчах, которые стоит приобрести этой осенью.

Бежевый тренч

Такой тренч является вечной классикой, которая никогда не выйдет из моды. Можете выбирать для себя любые кремовые оттенки. Носить его можно со всем чем угодно – от спортивных костюмов до элегантных платьев.



Актуальные тренчи на осень 2024 / Фото Pinterest

Серый тренч

Каждую осень серый тренч считается одним из самых популярных цветов, поэтому точно заслуживает вашего внимания, чтобы добавить его в гардероб. Вариантов ношения этого тренча множество, но лучше всего его сочетать с базовыми цветами: белым, черным, коричневым.



Трендовые тренчи на осень 2024 / Фото Pinterest

Кожаный тренч

А вот тренч из кожи придаст вашим образам определенной остроты и подчеркнет чувство стиля и ваш характер. Лучше всего такие тренчи сочетать с кожаными сумками и сапогами на низкой подошве или высоких каблуках.



Актуальные тренчи на осень 2024 / Фото Pinterest

Черный тренч

Чтобы отойти от классики и выбрать для себя базу, советуем обратить внимание на черный тренч. Он подойдет на все случаи жизни и прекрасно будет комбинироваться с нарядом в кэжуал или романтическом стиле.



Трендовые тренчи на осень 2024 / Фото Pinterest

При выборе тренча на осень обращайте внимание на ткань, которая должна быть плотной, крой и длину. Последние сезоны в моде длина миди, поэтому такой тренчкот точно сделает ваш образ более стильным и трендовым.