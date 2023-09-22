Який колір тренчу обрати, крім бежевого: ви будете в захваті

Фасон та колір вашого тренчу залежить від індивідуальності та стилізації. Усі ми звикли бачити на вулицях міст класичні пісочні тренчі, втім ви можете обрати для себе ще багато інших цікавих речей серед верхнього одягу.

Українська стилістка Яна Платонова зазначає, що довгі тренчі в площині образів займають переважаючий відсоток, їх масова поява в гардеробах і на вулицях дійсно створює ефект уніформи.

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Як уникнути масовості і банальності

"Відповідь на поверхні – обирайте не бежевий тренч. Різноманіття кольорів і фактур дозволяють сповна підкреслити вашу індивідуальність", – зазначила стилістка.

Яна Платонова каже, що шкіряні, замшеві, з декором, максі і міді, навіть довжина до коліна поступово повертається в ряди трендів. Обирайте на свій смак, адже відмовлятися від тренчів повністю - це добровільно позбавлятися дуже практичного і універсального предмету в гардеробі.

"Якщо бежевий тренч вже є у вас, то це теж не привід засмучуватись і ховати його подалі. Тут я раджу уникати шаблонних поєднань. Наприклад, тренч + total black, тренч з джинсами і конверсами тощо. Додавайте більше аксесуарів в портретну зону, носіть тренчі з яскравими шарфами, обирайте кольорові водолазки і светри, накидуйте джемпери поверх", – додала стилістка.

Дивіться на модні образи від інфлюенсерів, які ви можете повторити цієї осені. Обирайте для себе довжину міді та максі.



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua



Актуальні тренчі на осінь 2023 / Фото інстаграм @styleguide.ua