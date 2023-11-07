Ельза Госк повертає в моду три забуті тренди: стильні приклади

7 листопада свій день народження святкує шведська модель Ельза Госк. В честь її свята розповідаємо, які забуті тренди почала відновлювати у своїх образах цього сезону одна з ангелів білизняного бренду Victoria's Secret.

Ельзі Госк 7 листопада виповнилося 35 років, пише 24 Канал. Білявка є натхненням для багатьох дівчат, адже часто демонструє на собі стильні образи. За шведською красунею слідкують понад 8 мільйонів прихильників, тож модель часто ділиться зі своєю аудиторією цікавими аутфітами.

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Шведська модель любить красиво одягатися, тож під час прогулянки не опускає можливості приміряти стильний образ. Ельза добре знається на трендах, тож однією з перших почала приміряти речі, які є давно забутими.

Втім, головними провідницями у світі моди є саме знаменитості та fashion-блогерки, тож це вбрання має всі шанси знову стати популярним, як раніше.

Вельветові штани

Колись в моді було чимало речей з вельвету: комбінезоні, спідниці, жакети, штани. Однак цей матеріал витіснив денім, екошкіра, трикотаж, тому вельвет став забутим трендом.

Схоже, вельветові штани повертаються в моду, оскільки їх вже часто приміряє французька інфлюенсерка Жюлі Феррері, а тепер їх продемонструвала на собі Ельза Госк. Вона одягнула світло-рожеві штани зі шкіряним жакетом сірого кольору.

Жилетка з сорочкою

Колись ми любили офісні стилізації речей, які складалися з сорочки та жилетки. Шведка Ельза Госк показує, що це вбрання можна легко поєднавши, доповнивши довгою спідницею.

Щоб образ був не таким строгим, а більш розслабленим, спробуйте низ сорочки зробити видимим. Довершенням до такого аутфіту стануть чоботи на підборах або черевики челсі та мінімалістична чорна сумка.

Лосини зі штрипками

Кілька сезонів тому лосини зі штрипками були всього лише мікротрендом, який швидко зник з модних радарів. Модниця Ельза Госк продемонструвала розкішний монохромний образ шоколадного відтінку з лосинами зі штрипками, які просто неможливо проігнорувати. Тому при повторенні схожого образу можете сміливо додавати до свого виходу саме такі лосини.