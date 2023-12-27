15 речей, які ніколи не вийдуть з моди: вони мають бути в кожної дівчини

Тренди трендами, але всі ми знаємо про базові речі, які немають терміну придатності. Завдяки тому, що вони практичні та функціональні, адже з цими речима ми можемо створити безліч образів, вони ніколи не вийдуть з моди, адже завжди залишаються актуальними.

Мода циклічна, саме тому модниці кожного сезону оновлюють свій гардероб, однак є речі, які непідвладні часові і вони мають бути у гардеробі кожної дівчини.

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Ці елементи гардероба існують поза часом. Вони були актуальними багато років тому, є затребуваними зараз та будуть потрібними нам ще через кілька років. Базове вбрання є кістяком нашого гардероба завдяки чому ми маємо можливість формувати наші образи, тому нам без цих речей нео обійтися.

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А ще мати базове вбрання у своєму гардеробі – не лише позачасова інвестиція, але й чудовий спосіб подбати про планету та уникнути зайвого переверобництва. Українська стилістка розповіла про 15 речей, які ніколи не вийдуть з моди. До списку входять:

біла сорочка;

ремінь;

джинси

джинсова куртка косуха;

футболка поло;

тільник;

конверси;

черевики Dr. Martens;

майка алкоголічка;

біла футболка;

шапка біні;

бейсболка;

штани зі стрілками;

тренч.

Речі з цього списку вдало поєднуються з іншими елементами гардероба та є основою для створення цікавих образів без зайвих зусиль. Якщо вам потрібен одяг на всі часи, то радимо додати у свій гардероб всі позиції, які обов’язково будуть активно вами використовуватися.

Як виглядає вбрання, яке не вийде ніколи з моди



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої



Вбрання, яке ніколи не вийде з моди / Фото з інстаграму Тетяни Гулеватої