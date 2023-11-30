5 найкращих речей, які необхідні для зимового гардероба в будь-якому віці

Маючи у своєму гардеробі кілька цих речей, ви зможете легко створити образ без будь-яких проблем, адже під вашими руками буде необхідна база. В цьому вбранні вам буде зручно й тепло.

Взимку нам варто мати якісні речі, в яких нам не доведеться змерзати. Якщо у вас вже є трикотажні светри, костюми, штани, які легко поєднуються одне з одним, то скласти стильний образ вам буде просто й легко.

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Ці речі в зимовий сезон є класикою, тож без них майже неможливо уявити свій повноцінний гардероб. Вони будуть актуальними з року в рік та не вийдуть з моди. Придбайте їх один раз, щоб зберегти на кілька сезонів.

Джинси прямого крою

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Базова пара джинсів – це зимова необхідність, яка підійде для походу в офіс чи побачення. Обирайте для себе блакитні джинси на середній чи високій посадці.



Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Кашеміровий або вовняний светр

В’язані речі взимку нам особливо необхідні. Нехай у вашому гардеробі знайдеться якісний кашемір чи вовна, яка буде зігрівати у холодні дні.



Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Шапка й шарф

Дуже важливо, щоб взимку ваші руки та голова були в теплі, тому не забувайте про такі важливі аксесуари. Шапка й шарф не обов’язково повинні бути одного кольору й фасону, зараз це вже не так важливо.



Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Теплі чоботи

Важливо взимку мати пару якісних чобіт, в яких вам буде тепло й комфортно. Модними досі залишаються черевики челсі чи черевики на шнурівках.



Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest

Пуховик

Окрім модних дублянок та шуб, у вашому гардеробі має бути місце для якісного й теплого пуховика. Фасон та колір обирайте той, який вам до вподоби. Втім цього сезону особливо популярними є світлі пуховики.



Актуальні речі на зимовий сезон / Фото Pinterest