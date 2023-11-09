Останній місяць року завжди ми проводимо в поспіху та в напруженому графіку, пише 24 Канал. Для того, щоб в грудні ви виділяли менше часу на походи й покупки в магазинах, радимо вже скласти для себе зимову капсулу.

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Деяку частину речей ви можете придбати вже зараз, інші речі цілком можна купити й трохи пізніше. Головне, аби у вас був певний набір речей, які ви зможете постійно використовувати.

До нашої зимової капсули увійшли найнеобхідніші речі на зиму, а це означає, що це вбрання треба доповнювати базовими елементами гардероба, щоб скласти повноцінний образ.

Теплий светр

Взимку нам не обійтися без светра. Він може бути з горловиною чи без, втім обов’язково має бути теплим, аби зігріти вас в морозяний день. Найкраще буде, якщо ви придбаєте кілька светрів різних фасонів та кольорів, які зможете активно міксувати між собою всю зиму.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Утеплені лосини

Джинси й штани є в гардеробі у кожної дівчини, тому ми радимо додати до цього списку утеплені лосини. Вони легко носяться зі светрами та кардиганами, а ще дозволяють комфортно себе в них почувати.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Термобілизна

Завдяки багатошаровій комбінації, ви завжди будете тримати тіло в теплі та не змерзнете. А для цього радимо вам придбати термобілизну, яка стане вашою вигідною інвестицією в холодну пору року.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Угги

Вже кілька сезонів поспіль угги демонструють нам, як всі знаменитості та модниці транслюють цінність комфорту та розслабленості. Обирайте короткі бежеві угги, які чудово підійдуть до ваших джинсів чи лосинів.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Дублянка

Цей верхній одяг також не сходить з модних радарів вже кілька років поспіль. Модниці найчастіше обирають вкорочену чорну дублянку з овчиною, втім довгі дублянки також виглядають надзвичайно ефектно.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Пуховик

Найочевидніша річ, яку варто додати до зимової капсули – пуховик. Подумайте добре над своїми образами в холодну пору, адже пуховик – це інвестиція на кілька років, тому важливо, аби вам подобався і колір, і фасон.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Шапка й шарф

Без головного убора та теплого шарфа також неможливо обійтися взимку. Радимо підбирати аксесуари до свого верхнього одягу, аби шапка та шарф доповнювали вбрання.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest

Сумка кросбоді

Для зручності обирайте на зиму сумку кросбоді, яку носять через плече. Бананки вже давно не в моді, тому краще обрати саме такий варіант сумки.



Добірка речей для зимової капсули / Фото Pinterest