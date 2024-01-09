10 найважливіших покупок на весну: список речей, які треба придбати

Щоб зустріти весну у повному всеозброєнні, радимо вам вже придивитися до добірок вбрання, яке представили ще восени дизайнери. Нас чекає багато цікавих новинок, тож вже відтепер можете поповнювати свій гардероб красивими аутфітами.

Тренди одягу не завжди всім підходять. Це не базовий гардероб, який має бути в кожної дівчини, однак він здатен додати образу особливої родзинки. Тренди 2024 року вражають своєю вишуканістю.

Читайте також Як підібрати колір взуття під одяг: 5 схем від стилістки, які спрацьовують завжди

Українська стилістка виділила 10 найважливіших трендів, які вам варто приміряти на собі у цьому році.

Світлий костюм

Такий костюм є не лише трендовим, але й базовим, тому придбавши його, ви автоматично інвестуєте кошти в речі, які прослужать вам кілька років.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

"Гола" спідниця

Спідниця з органзи стане хітом майбутнього сезону. Так, це доволі екстравагантна річ, однак про "голу" спідницю вже пишуть всі найвідоміші модні видання та зазначають, що без неї нам не обійтися.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Щось бордове

Червоний не покине нас у 2024 році, але на заміну йому можете обирати не менш красивий відтінок – бордовий.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Шкіряний верхній одяг

Окрім куртки-косухи робіть також ставку на шкіряні жакети, бомбери та тренчі.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Короткі шорти

Мікрошорти увірвуться в наші тренди вже на початку 2024 року. Ми будемо носити їх як з повсякденним вбранням, так і з жакетами на вихід.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Поло та сорочка по фігурі

На подіумах було дуже багато лонгслівів та футболок поло, тому варто додати їх в гардероб. А ще сорочки оверсайз нікуди не зникли з модних радарів, тож досі залишаються актуальними.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Сумка-клатч

Захоплення клатчами лише набирає обертів, тому придивляйтеся до аксесуарів, які найбільше личитимуть вашим образам.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Мюлі

Це елегантне взуття знову в моді. Обирайте для себе мюлі із закритим носком на плоскій підошві або на підборах.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода

Аксесуари

Кафи на вухах, пояси з декораціями чи шкарпетки з босоніжками вже підкорили подіуми. Тепер варто чекати на стилізації наших образів у реальному житті.



Який одяг купити на весну 2024 / Фото з інстаграму Стиль & Мода