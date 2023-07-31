5 модних речей, які варто придбати у серпні: цікава добірка

Нас чекає останній місяць літа, а це означає, що треба зробити останній ривок у формуванні стильних образів у теплу пору року. Спробуйте ще додати до свого гардероба кілька речей, які урізноманітнять ваш аутфіт.

Серпень ще потішить нас спекою, теплом і сонячною погодою, тож сміливо купуйте вбрання з літнього гардероба, оскільки ви зможете його носити навіть в перший місяць осені.

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Блакитна сорочка

Сорочка блакитного кольору належить до базового гардероба, тож вона ще неодноразово вам стане в нагоді. Носіть сорочку влітку з майкою, топом, корсетом чи бра, а низ поєднуйте зі спідницями, джинсами і штанами палаццо.

Рожеве вбрання

Одяг яскраво-рожевого кольору менш практичний, ніж вбрання базових кольорів, втім зараз він є дуже актуальним, тож спробуйте додати до свого гардероба акцентний жакет, спідницю, взуття чи сумку.

Жилетка

Цей елемент гардероба навіяний естетикою Old Money є неабияк популярним цього літа. Дівчата найчастіше поєднують його з костюмними штанами, шортами та джинсами. Для розслабленого образу одягайте сандалі чи балетки, для святкового – босоніжки на підборах.

Чорна сукня

Сукня чорного кольору виглядає по-особливо святково та елегантно. Одягайте таку сукню з чорним взуттям, сумкою та окулярами одного кольору для створення монохромного аутфіту.

Базова майка

Білосніжна майка – чудовий елемент гардероба, який поєднується майже зі всім – від сорочок до жакетів зверху та до будь-якого вбрання на низу. Красиво майки виглядають зі спідницями максі, джинсами та штанами палаццо.