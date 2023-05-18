Образи для фотосесій можуть бути різних стилів – класичного, кежуального чи вечірнього, пише 24 Канал. Обирайте таке вбрання, яке підкреслить особисто ваш стиль та фігуру.

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Літо – чудова пора для проведення фотосесій. По-перше, в студіях вам буде не холодно переодягатися, а по-друге, освітленість буде набагато кращою, ніж в холодну пору року. Фотосесія – це гарний спосіб оновити свою інстаграм-сторінку та навіть проявити любов до себе, оскільки після красивих кадрів ми дивимося на самих себе трохи по-іншому.

Для фотосесії в студії найкраще обирати однотонний одяг, без надписів, логотипів та великих малюнків, оскільки вони будуть перетягувати на себе всю увагу. Якщо ж ви хочете додати яскравих кольорів, то робіть ставку на спокійні та ніжні відтінки. Втім, якщо ви хочете постати перед камерою в ефектному червоному чи чорному кольорі, нехай вбрання буде головним акентом. Не варто додавати великі прикраси чи робити суперяскравий макіяж.

Фотосесія у студії

Обирайте для фотосесії штанні костюми в чорному, коричневому чи молочному кольорі. Також красиво виглядатиме сорочка зі штанами палаццо. Ви можете створити образ в одному тоні, або різних. Головне, щоб сорочка сиділа на вас вільно та не обтискала тіло.

Шовкова сукня-комбінація зараз дуже популярна, тому одягайте на фотосесію будь-який колір. Ви також можете зупинити свій вибір на вечірній сукні, яка зробить ваш образ елегантним.

Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює трикотаж, тож підкреслила свою фігуру білосніжним платтям, яке поєднала з білими мюлями на підборах. Британка слідкує за трендами, тож одягнула також сукню з напівпрозорої тканини довжини максі на довгий рукав.

До таких простих та водночас розкішних образів варто робити акцент або на волоссі та макіяжі, або на прикрасах. У першому випадку додайте об’єму та легких кучерів, підкресливши риси обличчя ефектним макіяжем. У другому – доповніть look акцентними сережками, каблучками чи кольє.

Якщо ви чекаєте на появу малюка, то розкішну фотосесію можна створити завдяки простому атласному платтю. До прикладу, візьміть аутфіт української інфлюенсерки Тані Парфільєвої.

Фотосесія на вулиці

На зйомки у стилі streetstyle, зазвичай, використовують штанні костюми, переважно яскравих кольорів. Пам’ятайте, що камера любить "з’їдати" макіяж, тому краще зробити його більш вираженішим, ніж ви це робите в повсякденному житті.

За прикладом Аліни Байкової, на фотосесію також можна одягнути трикотажний костюм, що складається з вкороченого кардигана та спідниці міді. Такий костюм ідеально підкреслить вашу струнку фігуру.

За кілька тижнів розпочнеться сезон полуниці, тому можна влаштувати красиву фотосесію в сукні з ягодами, як це зробила українська модель.

Зараз особливо популярними стали костюми-трійки, тож для фотосесії на вулиці використовуйте образ, як у Тані Парфільєвої. Він досить самостатній, тож варто лише додати до нього базову сумку.

Дуже красиво виглядатимуть фото з прозорою парасолею. Для таких кадрів варто дочекатися дощової або хоча б похмурої погоди.