Август еще порадует нас жарой, теплом и солнечной погодой, так что смело покупайте наряды из летнего гардероба, поскольку вы сможете его носить даже в первый месяц осени.

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Голубая рубашка

Рубашка голубого цвета принадлежит базовому гардеробу, поэтому она еще неоднократно вам пригодится. Носите рубашку летом с майкой, топом, корсетом или бра, а низ сочетайте с юбками, джинсами и брюками палаццо.

Розовый наряд

Одежда ярко-розового цвета менее практична, чем наряды базовых цветов, впрочем сейчас она очень актуальна, поэтому попробуйте добавить к своему гардеробу акцентный жакет, юбку, обувь или сумку.

Жилетка

Этот элемент гардероба навеян эстетикой Old Money очень популярным этим летом. Девушки чаще всего сочетают его с костюмными брюками, шортами и джинсами. Для расслабленного образа надевайте сандалии или балетки, для праздничного – босоножки на каблуке.

Черное платье

Платье черного цвета выглядит особенно празднично и элегантно. Надевайте такое платье с черной обувью, сумкой и очками одного цвета для создания монохромного аутфита.

Базовая майка

Белая майка – отличный элемент гардероба, который сочетается почти со всем – от рубашек до жакетов сверху и до любого наряда на низу. Красиво майки смотрятся с юбками макси, джинсами и брюками палаццо.