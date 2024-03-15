12 кольорів, які треба носити кожному знаку зодіаку: що радять астрологи

Астрологи кажуть, що кожна людина має свій особливий колір, який здатен підкреслити її індивідуальність. У сучасному світі мало хто зупиняється на якомусь певному відтінку та додають у гардероб різні кольори. Та за словами астрологів, вам треба одягати свій колір вбрання, коли хочете випромінювати впевненість в собі.

До прикладу, червоний колір здатен випромінювати впевненість та збирати погляди оточуючих, а синій створить відчуття спокою. Детальніше про особливі кольори для всіх знаків зодіаку розповімо далі.

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Овен

Ці знаки зодіаку є спонтанними та пристрасними, тому їм варто одягати сміливий колір. Щоб продемонструвати свою індивідуальність та енергійність, рекомендовано робити ставку на червоний.

Телець

Тельці відомі своєю впертістю та не люблять жодних змін. Зелений допоможе їм заспокоїтися та дозволить рухатися вперед до поставлених цілей.

Близнюки

Ці знаки зодіаку є дуже комунікабельними та веселими. Близнюки життєрадісні, тож їм варто підкреслювати цю особливість жовтим вбранням.

Рак

Раки є милими та чуйними, завжди заспокоюють своїх рідних та знайомих, тому їм підходить блакитний колір. Пастельний відтінок допоможе їм почувати себе розслаблено та невимушено.

Лев

Ці знаки зодіаку є дуже сміливими та постійно хочуть всюди проявити себе. Щоб використовувати свою енергію та надихати інших, рекомендовано одягати помаранчевий відтінок.

Діва

Діви є сильними перфекціоністами, тому їм варто носити сірий колір, щоб трохи вгамувати свій запал до ідеальності. Сірий внесе баланс у їхнє життя.



Дівам варто носити сірий колір / Фото Pexels

Терези

Ці знаки зодіаку прагнуть почуватися комфортно в будь-якій ситуації. Щоб підкреслити відкритість Терезів, їм рекомендовано одягати вбрання світло-рожевих кольорів.

Скорпіон

А от Скорпіонам виділятися завдяки якомусь кольору не варто. Треба лише підкреслити свою індивідуальність чорним кольором.

Стрілець

Стрільці є авантюристами, вони люблять спілкуватися та дружити зі всіма, тому їм рекомендовано додати у свій гардероб королівський фіолетовий.

Козеріг

Ці знаки зодіаку є діловими людьми, тож для того, щоб почувати себе більш впевнено, їм варто робити ставку на синій колір.



Козерогам підходить синій колір / Фото Pexels

Водолій

Водолії люблять піклуватися про себе та надихати інших, тому їм астрологи радять одягати спокійні аквамаринові відтінки.

Риби

Грайливим Рибам варто одягати речі спокійного лавандового відтінку, який зможе їх умиротворити та надихнути.