Оливково-зелений – найголовніший колір року: стильна добірка образів, які ви захочете повторити

Червоний колір зайняв всі провідні позиції наприкінці року, втім цієї весни в моду увійде оливково-зелений відтінок. На відміну від яскравого та феєричного червоного, оливковий відтінок є спокійним та невимушеним.

Модні експерти визначили, що відтінок домінував не лише на показах весняно-літнього сезону, але й прикрашав вбрання осінньо-зимової колекції. Усі відтінки зеленого дизайнери застосували до мінімалістичних суконь, костюмів чи навіть верхнього одягу.

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Якщо хочете додати у свій гардероб стильне вбрання у трендовому відтінку, радимо надихнутися образами моделей, які презентували вбрання на подіумі.

Варіації суконь

Зверніть цього сезону увагу на оливково-зелену сукню, яка є не менш актуальною, ніж чорна. Дизайнери представили романтичні, легкі та елегантні моделі.

Fendi представили максісукню з вирізом на подолі, Bottega Veneta додали до оливкового костюму велику шкіряну сумку. Gucci презентували вечірню сукню з додаванням чокера та неонової сумки.



Зліва направо: Fendi, Gucci, Bottega Veneta / Фото L'officiel

Верхній одяг

Навесні неможливо уявити свій образ без тренча чи пальто. Цей базовий одяг вважається позачасовим. Зверніть увагу на тренчі світло-оливкового відтінку. Isabel Marant представили утилітарні моделі, а Chloé замість тренча радять звернути увагу на картатий кейп.



Зліва направо: Isabel Marant, J.W Anderson, Chloé / Фото L'officiel

Незвичні образи

У 2024 році в моді мікрошорти, які й не збираються виходити з трендів найближчим часом. Якщо ви готові поекспериментувати, то обирайте для себе короткі шорти та поєднуйте їх з жакетом чи шкіряною курткою. Замість штанного костюму обирайте для себе піджак з шортами. Такий аутфіт ідеально підходить для весняного чи літнього сезону.



Зліва направо: Gucci, Acne Studios / Фото L'officiel

Також зверніть увагу на модні принти, їх цього сезону аж 5. Дизайнери радять цього сезону обирати квіткові та леопардові принти, вертикальні смуги тощо. Більше інформації читайте в нашому матеріалі.