3 весільні речі, які ніколи не вийдуть з моди

Наречені роблять ставку готуючись до весілля на класику, позачасові силуети або трендові фасони суконь та взуття. Попри величезне різноманіття весільних речей, є 3 речі, які ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть актуальними.

Нареченим варто звертати увагу найбільше на те, що відповідає їхньому стилю.

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"Вибір весільної сукні – це унікальний досвід для кожної нареченої, і для мене позачасовий образ – той, який змушує вас почуватися неймовірно та бути найкращою версією себе, незалежно від того, чи це бальна сукня, проста шовкова модель або брючний костюм", – розповіла весільна дизайнерка Кейт Галфпенні.

Якщо ви хочете обрати на своє весілля щось класичне, то існують культові речі, які незалежно від часу залишаються актуальними.

Туфлі на підборах Manolo Blahnik, сукні Vera Wang і шовкові халати La Perla залишаються зараз такими ж стильними, як і 10 років тому, тому їх можна назвати сучасною класикою.

Сукня Vera Wang

Дизайнерка Вера Вонг заслужила звання королеви весільної моди. Її весільні сукні мають сміливий крій, комбінацію класичних деталей та сучасний тренд. Ефектну сукню на своє весілля обрала Аріана Гранде, примірявши обтислу сукню з шовкового шармезу із завищеною талією та скульптурним викотом.



Весільні речі, які не виходять з моди / Фото з Vogue

Туфлі Manolo Blahnik

Туфлі Manolo Blahnik — культове взуття, яке ідеально підійде до весільної сукні. Взуття Manolo Blahnik Hangisi в коштовних відтінках із квадратною пряжкою з кристалів залишаються найкращим вибором наречених, які хочуть звернути на себе увагу. Це, до речі, улюблене взуття Керрі Бредшоу.



Весільні речі, які не виходять з моди / Фото з Vogue

Шовковий халат La Perla

Наречені вже багато років обирають шовкові халати La Perla. Бренд має у своїй колекції безліч кольорів та фасонів – від коротких моделей до довгих халатів.



Весільні речі, які не виходять з моди / Фото з Vogue