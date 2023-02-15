Дизайнери під час презентації своїх колекцій представили кілька спідниць, які підійдуть на всі випадки життя, пише 24 канал.

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Спідниця – чудова складова будь-якого гардероба. Вона дозволяє створювати безліч образів та залишатися жіночною. У 2023 році мода на спідниці буде особливою, оскільки дизайнери представили топові варіанти, які сподобаються кожній дівчині.

Красивий зовнішній вигляд для кожної дівчини – це важливий нюанс у повсякденному житті. Всі хочуть виглядати оригінально та вражати оточуюючих підкресленим почуттям стилю. Якщо вам до вподоби спідниці, то придивіться до трендових моделей, які сміливо можете впровадити до свого гардеробу.

Джинсова максі спідниця

Ще восени відомі моделі показували на собі фасон джинсів, який згодом почав розривати інстаграм-простір – це джинсова спідниця максі довжини. Денім – абсолютний тренд весни, тож обов’язково зверніть увагу не лише на джинси й куртки, але й на спідницю.

Чорна максі спідниця

Максі довжина цього року б’є всі рекорди, тож дизайнери не встояли і після денімових спідниць, запропонували приміряти дівчатам тканинні спідниці, які виглядають неймовірно розкішно. Елегантний колір та стриманий крій зробить вас зіркою в будь-якому місці та в будь-який час.

Мініспідниця в складку

А от на противагу довгим спідницям, міні версія все ще не втрачає своєї актуальності. Поєднуйте плісировану мініспідницю зі світшотами, блузами та сорочками, довершуючи лоферами, кросівками чи босоніжками на підборах.