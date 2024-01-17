Капрі і баски: 6 "застарілих" трендів, які офіційно повертаються у 2024 році
Джерело:who what wear
Нещодавні модні покази довели, що до нас повертаються речі, з якими ми, здається, уже попрощалися назавжди. Подобається вам це чи ні, а скоро ці тренди будуть всюди.
Судячи з тенденцій, які можна простежити у соцмережах модниць, ми стрімко прямуємо в минуле – у вісімдесяті, девʼяності і нульові. В епоху нонсенсу та неповторної енергії, що відзначалася яскравими кольорами і вишуканим кутюром.
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Та це не лише повернення до елементів старого стилю, а і їхнє вдале поєднання з сучасністю. Відродження тенденцій – це джерело натхнення для сучасних творців моди. Тож дивіться образи з трендовими речами і збирайте луки під себе.Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.
Спортивний одяг
Спортивні штани, легінси, кросівки і максимально зручні пуховики. Головне – зберігати вишуканість. Спробуйте поєднувати спортивне вбрання з іншими стилями або додавайте витончені аксесуари.
Образ з легінсами / Фото WARDROBE.NYC
Офісний стиль
Черпайте натхнення у великих плечах естетики вісімдесятих і розслабленому скандинавському стилі, якому притаманна багатошаровість і вільні форми.
Баска
Так, скандальний силует баски повертається. Але на відміну від того, як він вибухнув на подіумах і вулицях у 2010-х роках, цього року форма стримана, витончена та приємна.
Образ з баскою / Фото GANNI
Гламур 80-х
Подумайте про об’ємні силуети і металік. Зверніть увагу на оксамит і шкіру. Максималізм 80-х – ваше все.
Образ у стилі гламуру 80-х/ Фото SELF-PORTRAIT
Поло
Цього року на подіумах весна-літо 2024 – університетський стиль середини 2000-х. І ніщо так яскраво не розповідає про нього, як поло.
Комбінуйте їх з широкими джинсами високої посадки або з короткими спортивними спідницями.
Капрі
Капрі офіційно повернулися. Вони з’являлися на показах відомих брендів, а ще їх уже носили Джулія Фокс і Белла Хадід.
Образ, у який вписані капрі/ Фото NILI LOTAN
У теплу пору року насолоджуйтеся настроєм нульових із коротким топом і босоніжками. Або надягайте сорочку чи светр великого розміру та балетки для більш мінімалістичного образу.