Судячи з тенденцій, які можна простежити у соцмережах модниць, ми стрімко прямуємо в минуле – у вісімдесяті, девʼяності і нульові. В епоху нонсенсу та неповторної енергії, що відзначалася яскравими кольорами і вишуканим кутюром.

Цікаво Андре Тан дав поради, як стильно поєднувати кольори у 2024 році

Та це не лише повернення до елементів старого стилю, а і їхнє вдале поєднання з сучасністю. Відродження тенденцій – це джерело натхнення для сучасних творців моди. Тож дивіться образи з трендовими речами і збирайте луки під себе.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Спортивний одяг

Спортивні штани, легінси, кросівки і максимально зручні пуховики. Головне – зберігати вишуканість. Спробуйте поєднувати спортивне вбрання з іншими стилями або додавайте витончені аксесуари.



Образ з легінсами / Фото WARDROBE.NYC

Офісний стиль

Черпайте натхнення у великих плечах естетики вісімдесятих і розслабленому скандинавському стилі, якому притаманна багатошаровість і вільні форми.

Образ в офісному стилі / Фото COS

Баска

Так, скандальний силует баски повертається. Але на відміну від того, як він вибухнув на подіумах і вулицях у 2010-х роках, цього року форма стримана, витончена та приємна.

Образ з баскою / Фото GANNI

Гламур 80-х

Подумайте про об’ємні силуети і металік. Зверніть увагу на оксамит і шкіру. Максималізм 80-х – ваше все.



Образ у стилі гламуру 80-х/ Фото SELF-PORTRAIT

Поло

Цього року на подіумах весна-літо 2024 – університетський стиль середини 2000-х. І ніщо так яскраво не розповідає про нього, як поло.

Комбінуйте їх з широкими джинсами високої посадки або з короткими спортивними спідницями.



Образ з поло / Фото ARCH4

Капрі

Капрі офіційно повернулися. Вони з’являлися на показах відомих брендів, а ще їх уже носили Джулія Фокс і Белла Хадід.



Образ, у який вписані капрі/ Фото NILI LOTAN

У теплу пору року насолоджуйтеся настроєм нульових із коротким топом і босоніжками. Або надягайте сорочку чи светр великого розміру та балетки для більш мінімалістичного образу.