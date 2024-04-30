Головний тренд літа – спідниці: добірка моделей, які мають бути у вашому гардеробі

Є кілька речей в теплу пору року, які можна назвати основними елементами гардероба. Спідниця – одна з них. Вони універсальна, проста та є просто мастхевом цієї весни.

Спідниця чудово виглядає у поєднанні з босоніжками та футболками, а в холодні дні її можна поєднати з джемперами чи жакетами. Впродовж останніх кілька років в моді домінують спідниці до подолу, а дизайнери вирішили ще більше створити довгих спідниць, як альтернативу довжині міні.

Читайте також Наймодніші босоніжки весни: експерти визначили топові варіанти

Зі спідницями міді ви знайдете в мережі безліч стилізацій, адаптувати вбрання разом зі спідницею можна до будь-якого випадку. Вони красиво виглядають у поєднанні з балетками, кросівками, босоніжками, сандалями, лоферами та чоботами. Ви точно віднайдете той варіант, який ідеально впишеться у ваш поточний гардероб.

Якщо ви любите спідниці довжини міді, то розповімо про кілька поєднань, на які варто звернути увагу цієї весни.

Джемпер + об’ємна спідниця

Чорно-білий образ – це класика, яка буде популярною завжди. Обирайте на теплу пору трикотажний джемпер з відкритими плечима та поєднуйте з довгою спідницею та балетками, як це зробила Анук Ів.

Картата спідниця + сітчасті балетки

Спідниця в клітинку забирає на себе всю свою увагу, тому вам лише залишається додати базову футболку й балетки. Обирайте взуття в сіточку, яке є популярним цього сезону.

Чорна спідниця + сорочка

Спідниця в чорному кольорі – це вишуканий варіант, особливо в поєднанні з яскравою сорочкою. Влітку поміняйте чоботи на кросівки чи сандалі.

Якщо у вашому гардеробі вже є спідниця, то окрім цих образів, ви можете віднайти для себе ще чимало інших поєднань. До прикладу, обирайте боді кремового відтінку, топ, лонгслів з вирізом чи поло, яке ідеально пасуватиме до кедів.