Погодьтеся, що босоніжки здатні не лише підкреслити образ, але й додати вашому аутфіту жіночності, легкості та витонченості.

Читайте також Червоні, з блискітками і бантами: добірка найкращих балеток 2024 року

Босоніжки на підборах

Базове мінімалістичне взуття є незамінним для будь-якої модниці, яка хоче створити елегантний образ. Бренди створили босоніжки надихаючись взуттям танцівників танго та представили незвичні підбори.



Цікаві босоніжки на літо 2024 / Фото Pinterest

Босоніжки з прикрасами

Літо – це ідеальний час, щоб одягати щось блискуче. Цього року в моді будуть босоніжки з камінчиками. Ці блискучі деталі додадуть аристократичного відтінку будь-якому вбранню – від чарівної сукні до базових джинсів.



Стильні босоніжки на літо 2024 / Фото Pinterest

Босоніжки на танкетці

Таке взуття є комфортним та неймовірно стильним. Обирайте для себе моделі натхненні стилем 1970-х, які можна носити з будь-яким вбранням – від штанів до спідниць та суконь.



Модні босоніжки на літо 2024 / Фото Pinterest

Радимо додати вам хоча б одну пару босоніжок у свій гардероб, оскільки вони є позачасовою класикою та завжди будуть в моді. Вони не лише елегантні, але й зручні в літню пору та є універсальними, бо поєднуються майже зі всім, що є у вашому гардеробі.