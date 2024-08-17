Осінь – не завада носити спідниці. Вересень ще є досить теплим, а от в жовтні чи листопаді різні фасони джинсів можна поєднувати з кросівками чи чоботами й додавати будь-який верхній одяг.

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Сатинові міді та максі

Такі джинси вже вважаються базою, тож без них нам не обійтися в літньому сезоні. Обирайте чорні, молочні чи білосніжні варіанти та поєднуйте з топами, майками або жакетами. З такою спідницею ідеально поєднається тренч або пальто.

Прозора спідниця

Нехай не лякає вас цей тренд на осінню пору, але такі спідниці справді будуть актуальними. Щоб урівноважити прозорість, обирайте на верх сорочку, лонгслів, жакет чи тренчкот.

Спідниця плісе

Вироби у складку отримують завжди нову хвилю популярності в осінню пору, бо нагадують шкільну естетику та стиль preppy. Можете експериментувати з довжиною та одягати міні чи поєднувати look з довжиною міді.

Восени буде багато вбрання у природних відтінках, переважатимуь здебільшого класичні образи. Тренди включають стилізації в дусі 1950-1960-х, бохо та бабусин шик.