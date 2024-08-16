Дівчатам з такою фігурою не варто перевантажувати образ зайвими деталями, тому треба розуміти, від яких елементів гардероба треба відмовитися.

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Ознаки фігури "пісочний годинник"

До основних характеристик належать пропорційні плечі та стегна, які поєднуються з тонкою талією, а груди середнього чи великого розміру додають силуету спокусливих форм.

Дівчата з пісочним годинником мають плавні вигини тіла. Головна мета в підборі одягу – підкреслити талію та зберегти баланс верху та низу.

Що не можна одягати дівчатам з фігурою "пісочний годинник"

Об’ємний верх

Об’ємні светри та футболки не лише приховають тонку талію, але й порушать пропорції фігури. Краще все ж таки звертати увагу на приталені моделі.

Мішкуваті фасони

Дуже вільний крій призводить до непривабливої фігури. Важливо обирати одяг, який буде підкреслювати вигини тіла.

Горизонтальна смужка

Вбрання з такою смужкою порушить баланс силуету та зробить плечі чи стегна візуально ширшими. Стилісти радять більше робити ставку на однотонні речі чи вертикальну смужку.

Штани чи джинси з низькою талією

Такі вироби ховають витончену талію, а от штани чи джинси на високій посадці набагато краще підкреслюють принади фігури.

Спідниця трапеція

Обираючи розкльошені до низу штани чи спідниці, ви ризикуєте зробити фігуру громіздкою. Найкраще вибирати спідниці А-силуету чи прямого крою.

Обтислий одяг

Фігурі «пісочний годинник» пасує приталений одяг, але надто тісні речі лише підкреслять недоліки, тому варто уникати дуже обтислих суконь чи майок.

Багатошарові речі

Багато шарів одягу чи об’ємний декор додадуть фігурі зайвого об’єму. Краще зробіть ставку на лаконічність.