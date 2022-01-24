Які шкіряні речі будуть в моді у 2022 році: актуальні приклади

Стилісти не дарма казали, що шкіряні речі настільки міцно осілися в нашому гардеробі, що зовсім скоро їх можна буде сміливо додавати в список базових речей.

Шкіряні речі вперто не здають позицій. Ці елементи гардероба є в кожної модниці, тож цього року вам обов’язково треба поповнити гардероб стильними шкіряними одиницями.

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Варто зазначити, що шкіряні речі є досить універсальними. Їх можна стилізувати і з об’ємними худі під кросівки, і з елегантними блузами додаючи туфлі на підборах.

Шкіряні штани

Штани з екошкіри – це чудова альтернатива базовим джинсам, адже і вони інколи починають набридати.



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з інстаграму



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з інстаграму

Шкіряний жакет

Стильні блейзери також ідеально заміняють звичайні тканинні жакети. Поєднуйте їх зі спідницями, аби виглядати сексуально.



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з інстаграму

Шкіряний плащ

Скандинавська стилістка Перніль Тейсбек показує на собі, чим можна замінити базовий тренч. В парі з блейзером і кросівками у вас вийде надзвичайно ефектний образ.\



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з інстаграму



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з інстаграму

Шкіряна мініспідниця

Мініспідниця – гарячий тренд весняно-літнього сезону. Поєднуйте її з водолазками, сорочками чи маскулінними жакетами.



Стильні шкіряні речі у 2022 році / Фото з Pinterest