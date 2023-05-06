Які сандалі ніколи не вийдуть з моди: 6 культових моделей

Сандалі та босоніжки – головна окраса будь-якого літнього гардероба. Незалежно від того, поціновувачами якого стилю ми є, ми завжди звертаємося до позачасового взуття. Які моделі не вийдуть ніколи з моди – читайте далі.

Серед великого різноманіття трендів, важко зупинити свою увагу на чомусь одному. Якщо ви не ганяєтеся за тенденціями і хочете, щоб взуття прослужило вам кілька років – робіть ставку на класику, актуальність якої не згасає крізь роки.

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Відомі інфлюенсери, які мають у своєму гардеробі чимало суперстильного взуття, все одно обирають культові моделі, які були в моді ще кілька десятків років тому.

Їхня сила полягає в простій стилізації та класичних кольорах, які легко поєднати з будь-яким вбранням.

Рибальські сандалі

Таке взуття не всім подобається, але воно досить зручне і комфортне. Носіть їх з розслабленими штанами, легкими сукнями, джинсами та лляними сорочками.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

В’єтнамки на платформі

В’єтнамки стали повсякденним та зручним взуттям для літніх днів. Вони ідеально пасують до базових джинсів, штанів та суконь.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Слайдери

Шльопанці чи слайдери – це ще одне взуття, без якого неможливо уявити літні дні. Воно дуже легке та комфортне в носінні.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Босоніжки на низьких підборах

Альтернативою туфлям на підборах влітку є босоніжки. Вони є обов’язковим елементом повсякденних літніх ансамблів. Для зручності обирайте низькі підбори, в яких вам буде зручно пересуватися.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Біркенштоки

Це взуття також є невід’ємною частиною літнього стилю. Обирайте сучасні матові моделі або монохромні, які пасуватимуть до вашого образу.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Сандалі у грецькому стилі

Тренд на зав’язки досягнув свого піку не лише в одязі, але й взутті. Ностальгуючи за естетикою Римської імперії, дизайнери вирішили створити сандалі в античному стил – від гладіаторів до плетеного взуття.



Взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest