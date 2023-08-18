8 базових речей, які ніколи не вийдуть з моди: цікава добірка

Попри модні і трендові речі, які увірвуться в наше життя разом з новим осіннім сезоном, все ж таки рекомендуємо звернути увагу на одяг, який завжди буде в моді.

Моделі на подіумах презентують перебільшену інтерпретацію тенденцій, тож якщо ви думаєте, як їх реалістично впровадити у свої повсякденні образи, то радимо звернутися до капсульного гардероба, який завжди буде актуальним.

Ого 13 головних трендів осені: що буде в моді у новому сезоні

Найкращі образи складаються з основних нейтральних речей та модних трендів, які можна легко комбінувати.

Жакет

Цей елемент гардероба має бути в кожної дівчини. Від Лондона до Парижа найстильніші модниці обирають блейзер, який комбінують з джинсами, штанами, спідницями та сукнями.

Біла футболка

Футболка білого кольору ніколи не вийде з моди, адже це база без якої неможливо обійтися. Ви будете носити її кожного сезону, оскільки вона надзвичайно універсальна. Важливо купувавати футболку з бавовни, яка вам довго прослужить.

Штани

Пряму конкуренцію джинсам складають хіба що штани. Вони гарно поєднуються з майкою, футболкою, лонгслівом, жакетом. Також до штанів підходить будь-яке взуття – від кросівок до взуття на підборах.

Сукня-комбінація

Базова чорна сукня чудово підійде для теплого літа і для осіннього вечора, якщо ви зверху одягнете тренч чи пальто.

Прямі джинси

Без джинсів важко уявити свій гардероб. Обирайте для себе джинси прямого крою – це найуніверсальніша пара, яка буде служити вам не один сезон. Висока талія звузить і створить вигини, вільна штанина не стикатиме ноги, а ідеальна довжина підійде і до кросівок, і до підборів.

Біла сорочка

Мінімалістичний крій став позачасовою тенденцією, а головним героєм в теплу пору року є бавовняна сорочка оверсайз.

Туфлі

Взуття на середніх чи високих підборах завжди стане вам у нагоді для особливих подій. Одягайте туфлі з сукнями, спідницями, а також створюйте красиві образи зі штанними костюмами та джинсами.