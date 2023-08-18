Серед представлених позицій, є ті тренди, які ми знаємо і любимо, та разом із тим є абсолютно нові стилі, деталі і принти. У добірці трендового вбрання ви можете обрати для себе повсякденний одяг, для урочистих заходів чи інших святкових подій.
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Офісний стиль
Офісний стиль став головною зіркою серед трендів осіннього сезону. Бренди демонстрували штанні костюми, жакети, сорочки та навіть краватки. Діловий стиль восени повинні спробувати всі.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Чорно-білі поєднання
Мінімалістичні чорно-білі поєднання у тренді! Найпопулярнішими речами в цих комбінаціях є елементи ділового стилю: жакети, сорочки, штани.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Денім
Денім є візиткою 2023 року, тож восени без нього не обійтися. Восени одягайте денімову куртку з джинсами чи сорочку зі спідницею.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Еко-шкіра
Останні кілька років екошкіра стала справжнім фаворитом, тож не здає своїх позицій у новому сезоні. Поєднуйте шкіру з усіма можливими матеріалами.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Чорна сукня
Чорна сукня — класика на всі часи, запроваджена славетною Коко Шанель. Тож не забувайте про цю сукню восени, адже вона буде такою ж актуальною, як і в інші сезони.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Усі відтінки бежевого
Дизайнери представили для нового сезону дуже багато вбрання у бежевому кольорі. Ви навіть можете створювати з бежевим багатошарові образи.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Картатий принт
Цей принт знову буде популярним у новому сезоні. Обирайте для себе чорно-білі чи червоно-чорні сорочки, які можете застосувати в буденних образах.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Принт polka dot
Дизайнери повернули на подіум принт polka dot. Нехай цей принт буде головним у вашому образі. Довершіть аутфіт лише мінімалістичними аксесуарами та однотонним класичним вбранням.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Прозорі тканини
Такі відверті тканини залишаються у фокусі в осінньому сезоні. Гарно виглядають такі лонгсліви з фактурними речами чи шкірою.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Квіти
І хоч чимало людей вважають квіти літнім трендом, дизайнери зробили їх зірками колекцій в осінньому сезоні.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle
Банти
У новому сезоні дизайнери зробили банти центральним елементом всіх показів. Мова йде не лише про вбрання з бантиками, але й про взуття.
Тренди осені 2023 / Фото з Elle