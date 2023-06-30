Названо сонцезахисні окуляри, які завжди будуть в моді: візьміть до уваги вже зараз

Літо варто проводити у всеозброєнні. Це стосується не лише вбрання, але й аксесуарів. Ваші образи неможливо уявити без сонцезахисних окулярів, тож радимо вам обрати для себе аксесуар зі списку моделей, які завжди будуть залишатися актуальними.

Мода на сонцезахисні окуляри вже давно перестала бути виключно сезонною, пише 24 Канал. І хоч найчастіше ми маємо потребу в окулярах саме в літню пору, їхня актуальність не втрачається ні на початок осені, ні навесні.

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Окуляри не лише слугують красивим елементом у доповненні образів, але й захищають очі від ультрафіолетового випромінювання.

Кожного року мода на окуляри міняється. Все залежить від того, яку хвилю популярності серед окулярів запустять лідери думок – інфлюенсери. Втім не звертаючи увагу на тенденції, окуляри також мають список базових аксесуарів, які не старіють та не виходять з моди, а одже, залишаються актуальними крізь роки.

Авіатори

Такі окуляри підходять будь-яким формам обличчя, тож вони вважаються позачасовою класикою.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Біла оправа

Окуляри з білою оправою найкраще пасують для літніх аутфітів. У мас-маркеті таких окулярів знайдеться чимало, тож вам буде з чого вибрати. Поєднуйте їх з білим вбранням, щоб отримати бездоганний аутфіт.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Півмісяць

Рівний зріз верхньої частини та півкола в нижній частині представлені у різноманітних варіанціях: без оправи, з напівпрозорими лінзами, з оправою, темні чи віддзеркалені. Обирайте те, що вам найбільше до вподоби.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Кольорова оправа

Влітку особливо сильно активізовуються яскраві кольори в одязі, тож окуляри з кольоровою оправою чудово доповнюють образи та створюють літній вайб.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Дзеркальні лінзи

Лінзи з дзеркальним ефектом також залишаються в моді незалежно від трендів. Вам залишається лише обрати зручну для себе форму оправи.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Геометричні

Такі окуляри також вважаються базою та залишаються актуальними вже багато років. Вони чудово підходять під розслаблені чи класичні образи.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Повністю чорні

Окуляри з чорними лінзами та оправою безумовно є позачасовим аксесуаром. Вони впишуться в будь-які образи – від мінімалістичних однотонних до яскравих та спотивних аутфітів.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest

Вузька оправа

Окуляри з вузькою оправою виглядають дуже красиво, тож модниці їх полюбили і з року в рік обирають їх для довершення своїх літніх аутфітів.



Сонцезахисні окуляри, які не виходять з моди / Фото з Pinterest