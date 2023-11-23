Молодь масово відмовляється від класичних легінсів: що прийде їм на зміну

Чорні, приталені та максимально практичні лосини часто рятують модниць, яким треба швидко вибігти в магазин чи пройтися до спортзалу. І ми можемо побитися об заклад, що цей одяг точно є й у вашій шафі.

Проте сучасне покоління має свою думку щодо класичних легінсів. Молодь вважає, що цей елемент одягу потребує переосмислення і пропонує альтернативу.

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Легінси переродились, щоб знову стати трендом

2020 рік став періодом різкої зміни стилю. Це був час розпалу пандемії, внаслідок якого на модну арену вийшов спортивний одяг, оверсайз та зручні штани. В той самий час вперше за багато років до нас повернулися лосини. Так, саме той одяг, родом із дитячих шаф. Проте в ковідний час відбулося його переосмислення.

Інфлюенсери із всього світу комбінували легінси із худі, піджаками та пальтами. Відвідували у них спортзали та ходили на шопінг. Зручний тренд швидко перекочував і на наші вулиці. Проте сьогоднішня молодь не в захваті від тренду 2020-х.

Звісно, сучасне покоління прагне до зручності. Але при цьому не хоче нехтувати стилем. Тож вони знайшли компроміс – легінси кльош.

Який вигляд мають легінси кльош

Легінси кльош – це штани, що облягають фігуру зверху та розширюються донизу. Від класичних лосинів вони вирізняються тканиною. Як правило, нова модифікація більш еластична та зручна.

Легінси кльош / Фото Papaya

Зараз найчастіше можна побачити легінси однотонних кольорів. Іноді – з розрізами на щиколотці. Цей тренд штанів візуально подовжує ноги й робить їх стрункішими. Саме до цього апелює сучасне покоління, закликаючи "бумерів" відмовитися від усього приталеного.

Як носити легінси кльош у цьому році

Що таке легінси кльош розібралися. Настав час зрозуміти як їх стилізувати.

Тіктокерка Ханна Браун опублікувала відео, на якому одягла класичні легінси, заправлені в шкарпетки на щиколотці, та низькі кросівки, і зіткнулася із критикою.

Тіктокерка стилізувала класичні легінси: дивіться відео

Шквал критики дав зрозуміти дівчині, який одяг краще комбінувати з легінсами. Але головна порада полягала в тому, щоб поміняти низ на штани кльош.

Прислухавшись до поради, дівчина пояснила, що краще стилізувати штани кльош із сабо, стильними у цьому сезоні UGG на платформі або Birkenstocks. А зверху – одягнути светр з круглим вирізом.

Тіктокерка розповіла про тенденції: дивіться відео

Як ще можна стилізувати легінси кльош:

Вони є настільки універсальними, що навіть не має значення носите ви їх з туфлями-човниками чи білими кросівками. Зі свого боку стилісти рекомендують поєднувати чорні легінси з картатою сорочкою та мокасинами на платформі.

Прихильникам бежевих легінсів можна комбінувати з гостроносими ботильйонами, а ось із грубими габаритними черевиками експериментувати не варто.

Легінси з будь-якого матеріалу та кольору ідеально комбінуються з оверсайз блейзерами. Також можна носити як під зимове пальто або шубу з класичним взуттям, так і під стьобану куртку з кросівками для образу в стилі спорт-шик.

Легінси кльош бездоганно вписуються як у повсякденний стиль, так і в офісну атмосферу. Поєднуючи легкість легінсів і елегантність кльош, цей одяг підкреслить вашу жіночність та виразний смак.