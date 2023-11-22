5 трендових кольорів цієї зими

Час відкрити для себе палітру трендових кольорів цієї зими. Від класичної елегантності до виразної сміливості – обирайте будь-який стиль, що відгукується вашому самопочуттю та настрою.

Модельєри продемонстрували головні кольори цього сезону на тижні моди. Зібрали 5 із них, щоб кожен міг надихнутися на зміни та підкреслити свою індивідуальність.

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Які кольори будуть у тренді цієї зими

Популярними будуть ніжні кремові кольори й класичний сірий, а також ліловий, сонячний жовтий, темно-зелений і темно-синій. Не варто повністю виключати бордові відтінки та темно-червоні. Вони також потрапили в тренди сезону осінь зима 2023 – 2024.

Колір пристрасті

Червоний став родзинкою цієї осені, і щоб урізноманітнити колірний тренд зими, зверніть увагу на вишнево-червоний відтінок. Він присутній на подіумах у багатьох різноманітних варіаціях: на колготках, шарфах, сукнях, а також на піджаках тощо. Ferragamo пропонує вибрати строгий костюм у цей тон, а з верхнього одягу – звернути увагу на яскраве лаковане пальто.

Строгий, але яскравий костюм / Фото Ferragamo

Лаковане червоне пальто / Фото Ferragamo

Маслянистий жовтий

Для когось цей колір може здатися занадто літнім, проте цього зимового сезону він теж займає місце в топі. В одязі маслянисто жовтий колір додасть яскраві акценти до образу. Це ідеальний вибір для тих, хто бажає підняти настрій і виділятися в натовпі.

Яскраво і стримано завдяки маслянисто жовтому / Фото Etro

У поєднанні з білим і чорним маслянистий жовтий виглядає гармонійно / Фото Chloe

Сливово-фіолетовий

Це королівський, виразний і досить глибокий відтінок. Сливово-фіолетовий – один із зимових кольорів, які значно вирізняються з-поміж інших. Його чудово можна стилізувати із чорними, зеленими чи жовтими речами.

Елегантне шкіряне пальто / Фото Lanvin

Вишуканий сливово-фіолетовий піджак з ботфортами / Фото Lanvin

Смарагдовий

Цього сезону відтінки коштовностей разом із фіолетовим очолює смарагдовий. Він є не лише кольоровим акцентом, а й способом вираження смаку та впевненості у собі. Носіть його у формі пальто, светрів чи аксесуарів, і ви точно будете сяяти у холодну пору року, створюючи неперевершений образ. Так зробив Michael Kors, який вдало прикрасив монохромний образ із мініспідницею, хутряним пальтом і светром з високою горловиною.

Смарагдовий колір додасть до вашого образу таємничості / Фото Lanvin

Смарагдового багато не буває / Michael Kors

Сяйте

Сріблястий металік – безсумнівний лідер серед кольорів цього сезону. Попри різноколірні варіації, що включають золотистий, срібло домінувало на просторах подіуму. Від трендових балеток, спідниць, курток і шкіряних штанів – оберіть свій варіант для інтеграції в гардероб.

Сріблястий металік додасть яскравості / Фото Coach

Аби створити більш святковий образ, який у новорічну ніч додасть неповторних барв, Paco Rabanne пропонує блискучу сукню на ланцюжку в кольчужному стилі.

Сяйте в новорічну ніч / Фото Paco Rabanne

Благородний сірий

Нейтральність сірого робить його безпрограшним варіантом у повсякденному образі. На подіумах осінь-зима 2023/24 гальковий відтінок був присутній у багатьох варіаціях. Сукні, піджаки, комбінезони – цей універсальний колір буде вам личити у будь-яких варіаціях. Він створює основу для безлічі стилізацій, дозволяючи вам легко поєднувати його з різноманітними аксесуарами та іншими кольорами. Це хороший спосіб вираження вашого витонченого смаку.

До стриманого образу додайте родзинки / Фото Michael Kors

Елегантне пальто з ремінцем / Фото Michael Kors