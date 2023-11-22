Модельеры продемонстрировали главныйе цвета этого сезона на неделе моды. Собрали пять из них, чтобы каждый мог вдохновиться на изменения и подчеркнуть свою индивидуальность.

Следует просмотреть Цвета, которые лучше всего сочетаются зимой: интересные советы от дизайнеров

Какие цвета будут в тренде этой зимой

Популярны будут нежные кремовые цвета и классический серый, а также лиловый, солнечный желтый, темно-зеленый и темно-синий. Не следует полностью исключать бордовые оттенки и темно-красные. Они также попали в тренды сезона осень зима 2023 – 2024.

Цвет страсти

Красный стал изюминкой этой осени, и чтобы разнообразить цветовой тренд зимы, обратите внимание на вишнево-красный оттенок. Он присутствует на подиумах во многих разных вариациях: на колготках, шарфах, платьях, а также на пиджаках и т.д. Ferragamo предлагает выбрать строгий костюм в этот тон, а из верхней одежды – обратить внимание на яркое лакированное пальто.

Строгий, но яркий костюм / Фото Ferragamo

Лакированное красное пальто / Фото Ferragamo

Маслянистый желтый

Для кого-то этот цвет может показаться слишком летним, однако в этот зимний сезон он тоже занимает место в топе. В одежде маслянисто желтый цвет придаст яркие акценты образу. Это идеальный выбор для тех, кто хочет поднять настроение и выделяться в толпе.

Ярко и сдержанно благодаря маслянисто желтому / Фото Etro

В сочетании с белым и черным маслянистый желтый выглядит гармонично / Фото Chloe

Сливово-фиолетовый

Это королевский, выразительный и достаточно глубокий оттенок. Сливово-фиолетовый – один из зимних цветов, которые значительно отличаются от других. Его прекрасно можно стилизовать с черными, зелеными или желтыми вещами.

Элегантное кожаное пальто / Фото Lanvin

Изысканный сливово-фиолетовый пиджак с ботфортами / Фото Lanvin

Изумрудный

В этом сезоне оттенки драгоценностей вместе с фиолетовым возглавляет изумрудный. Он не только цветовой акцент, но и способ выражения вкуса и уверенности в себе. Носите его в форме пальто, свитеров или аксессуаров, и вы точно будете сиять в холодное время года, создавая непревзойденный образ. Так сделал Michael Kors, который удачно украсил монохромный образ с мини-юбкой, меховым пальто и свитером с высокой горловиной.

Изумрудный цвет придаст вашему образу таинственности / Фото Lanvin

Изумрудного много не бывает / Michael Kors

Сияйте

Серебристый металлик – несомненный лидер среди цветов этого сезона. Несмотря на разноцветные вариации, включающие золотистое, серебро доминировало на просторах подиума. От трендовых балеток, юбок, курток и кожаных брюк – выберите свой вариант для интеграции в гардероб.

Серебристый металлик придаст яркости / Фото Coach

Чтобы создать более праздничный образ, который в новогоднюю ночь придаст неповторимые краски, Paco Rabanne предлагает блестящее платье на цепочке в кольчужном стиле.

Сяйте в новогоднюю ночь / Фото Paco Rabanne

Благородный серый

Нейтральность серого делает его беспроигрышным вариантом в повседневном образе. На подиумах осень-зима 2023/24 галечный оттенок присутствовал во многих вариациях. Платья, пиджаки, комбинезоны – этот универсальный цвет будет вам подходить в любых вариациях. Он создает основу для множества стилизаций, позволяя вам легко сочетать его с разнообразными аксессуарами и другими цветами. Это хороший способ выражения вашего утонченного вкуса.

К сдержанному образу добавьте изюминку / Фото Майкл Корс

Элегантное пальто с ремешком / Фото Michael Kors