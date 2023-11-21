Часом самостійно підібрати кольори нам стає складно, а монохромні чи ахроматичні кольори хочеться замінити на яскраві поєднання. Взимку найчастіше ми обираємо темні кольори, однак від соковитих відтінків відмовлятися не варто.

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Представляючи вбрання для зимового сезону, дизайнери показали, які кольори добре поєднуються між собою. Надихнувшись образами, ви можете поєднати ці відтінки на своїх аутфітах.

Синій + чорний

Кобальтовий синій є актуальним кольором цього сезону. За логікою він чудово поєднується з безпрограшним чорним кольором.



Цікаві поєднання кольорів / Фото Vogue

Коричневий + кремовий

У поточному сезоні – це найрозкішне поєднання кольорів. Бренд Saint Laurent продемонстрував карамельну спідницю, кремовий топ, бордові туфлі та пальто темно-коричневого кольору.



Цікаві поєднання кольорів / Фото Vogue

Рожевий + сріблястий

Рожевий колір вже не є таким актуальним, як влітку, втім ще не закінчив своє домінування. Поєднуйте його цієї зими із відтінками металік, які завжди ідеально підходять для свят, а тепер вони ще й проникнули в щоденний гардероб.



Цікаві поєднання кольорів / Фото Vogue

Лавандовий + зелений

Фіолетовий був головним кольором Pantone у 2022 році. Відтінки фіолетового набрали обертів у 2023 році. Обирайте на зиму улюблений трикотаж у лавандовому відтінку, а яскравості аутфіту додасть яскравий колір чи його відтінок – трав’янистий чи лаймовий.



Цікаві поєднання кольорів / Фото Vogue

Червоний + шоколадний

Червоний колір став найтрендовішим у 2023 році. Приборкати його найкраще за допомогою шоколадного відтінку.



Цікаві поєднання кольорів / Фото Vogue