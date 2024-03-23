Поєднання кольорів в одязі, які ніколи не вийдуть з моди: їх всього 3

Кожного сезону дизайнери наголошують на певній добірці модних кольорів, втім у світі моди закарбувався тандем двох відтінків, які найкраще поєднуються між собою та завжди будуть актуальними.

Та якими б модними не були сезонні кольори, мода на них все одно згасає, пише Fashion 24. Натомість залишаються кілька базових кольорів, які не лише створюють розкішний аутфіт, але й будуть затребуваними постійно.

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В зимову пору ми більше любимо акцентувати на темних тонах та поєднувати чорний з сірим, коричневим чи гірчичним. А от з настанням весняного сезону в моду входять теплі відтінки, які легко поєднуються між собою.

Попри те, які кольори представили дизайнери на модних показах, існує незамінна база, яка буде актуальною через роки.

Чорний + білий

Поєднання чорного та білого завжди було актуальним. Це незамінна класика, яка підійде для офісу, прогулянки чи святкової події. Міксуйте чорний верх з білим низом чи навпаки.

Світлий + світлий

Стилізація кремового чи бежевого з білим кольором завжди виглядає ефектно та красиво, особливо у весняну пору. Ці відтінки легко поєднуються між собою.

Червоний + чорний

Актуальність цих кольорів є беззаперечною не лише через те, що червоний – хіт 2024 року, але й тому, що цей яскравий колір завжди буде актуальним незалежно від сезону.