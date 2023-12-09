Як стильно поєднати в образі кольори: добірка для натхнення

Поєднувати кольори в одязі – справа не з простих, адже важливознати, який колір добре поєднується один з одним. Та якщо знати прості правила комбінації, то цьому вмінню можна легко навчитися.

Для того, щоб добре знати, який колір гарно поєднується з іншим, радимо кожного разу під час створення образів звертатися до кольорового кола Іттена. Завдяки певним секторам кіл, ви навчитеся розуміти, який колір пасує один з одним, а від яких варто відмовитися.

Дивіться також Ефектне та стильне: як виглядає наймодніше вбрання зими

Щоб ви надихнулися цікавим поєднанням кольорів, українська стилістка створила добірку образів, які стилізовані з кількома кольорами. Завдяки вже готовим аутфітам вам вдасться легше відтворити образи на собі.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Спробуйте цієї зими поєднати сірий колір з бежевим, бордовим та помаранчевим. Ці три кольори найкраще поєднуються одне з одним. Сірий завжди вважався благородним та елегантним кольором, тож сміливо додавайте його у свій гардероб та поєднуйте з цікавими відтінками.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova

Цього сезону особливої популярності здобув червоний колір, який за думкою fashion-експертів не втратить своєї популярності в новому році. Найкраще поєднувати такий яскравий колір з базовим чорним.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova

Також дорого та ефектно виглядає поєднання шоколадного та чорного кольору. Колірне поєднання шоколадного та молочного відтінку – це база, тож таке вбрання знайдеться в гардеробі кожної з нас.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova

Поєднання рожевого і бежевого – досить цікаве поєднання на зимовий період, яке додасть вашим образам певної свіжості.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova

Блакитний та молочний прекрасно поєднуються між собою. Особливо ефектно виглядає верхній одяг в блакитному кольорі та головні убори.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova

Мікс благородного молочного та бордового ідеально підійде для важливих образів. До прикладу, бордовий жакет пасуватиме для офісного виходу, а бордові чоботи зможуть доповнити ніжну молочну сукню.



Стильне поєднання кольорів / Фото інстаграм @anna.le.nova