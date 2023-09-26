Що називаємо "кофтою": 6 видів, які мають бути у вашому гардеробі
Слово "кофта" стало для нас звичним, але необхідно розуміти, що кофти бувають різними. Це можуть бути як об'ємні oversize, так і приталені речі.
Далі розповімо про 6 найпоширеніших елементів одягу, які ми звикли називати кофтами.
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Світшот
Світшот – це виріб з бавовни без капюшона, який походить від англійських слів sweat – "піт" та shirt – "сорочка". Піт тут не просто так, адже з самого початку світшот призначався для заняття спортом. Зараз світшоти стали невіддільною частиною стилю та комфорту для багатьох.
Худі або зіп-худі
Худі та зіп-худі – такі елементи одягу присутні майже в кожному гардеробі. Вони походять від англійського слова hood – "капюшон" і відзначаються наявністю великої кишені у своєму дизайні. Зіп-худі відрізняються лише замком. Худі почали популяризуватися в культурі хіп-хопу на початку 70-х років й з часом заполонили світ.
Худі та зіп-худі / Фото Pinterest
Лонгслів
Спочатку лонгслів був елементом чоловічого гардероба. Виробляється з бавовни та тонкого трикотажу та відзначається своєю витонченою простотою. З довгим рукавом та круглою горловиною лонгслів має ознаки класичного вбрання, які надають комфорту та елегантності.
Пуловер
Пуловер – це класичний трикотажний виріб з V-подібним вирізом, який спочатку входив до чоловічого гардероба. Однак з часом він завоював і жіночий світ моди, що є дуже комфортно, адже його можна вдало поєднувати для створення різних образів.
Водолазка
Водолазка – це обтислий светр з тонкого трикотажу та високою горловиною, який також називають гольфом. Спочатку цей елемент одягу носили водолази під скафандром, від чого й пішла назва.
Кардиган
Кардиган – це виріб на ґудзиках, який може мати різну форму вирізу, довжину та об'єм. Назва цього светра походить від графа "Кардигана" – англійського воєнного, який винайшов його. Він додавав кардигани до погано захищених мундирів своїх солдатів, щоб їм не лише було тепліше, але й щоб виглядали елегантніше.