Далее расскажем о 6 самых распространенных элементах одежды, которые мы привыкли называть кофтами.

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Свитшот

Свитшот – это изделие из хлопка без капюшона, которое происходит от английских слов sweat – "пот" и shirt – "рубашка". Пот здесь не просто так, ведь с самого начала свитшот предназначался для занятия спортом. Сейчас свитшоты стали неотъемлемой частью стиля и комфорта для многих.



Свитшот / Фото Pinterest