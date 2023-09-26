Далі розповімо про 6 найпоширеніших елементів одягу, які ми звикли називати кофтами.

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Світшот

Світшот – це виріб з бавовни без капюшона, який походить від англійських слів sweat – "піт" та shirt – "сорочка". Піт тут не просто так, адже з самого початку світшот призначався для заняття спортом. Зараз світшоти стали невіддільною частиною стилю та комфорту для багатьох.



Світшот / Фото Pinterest