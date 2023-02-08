Базові речі, які мають у своєму гардеробі всі француженки: цікава добірка

Француженки завжди вміють стильно одягатися, незалежно від пори року. Вони мають чудовий вигляд як і в холодну пору року, так і в теплу. Fashion 24 вирішив придивитися до базових речей парижанок та виділити те, що вони найчастіше носять.

За кілька тижнів нас чекає весна, тож наша добірка ідеально підійде для формуваня демісезонного гардероба, пише 24 канал.

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Джинси блакитного кольору, біла сорочка, чорно-білий светр чи тренд – всі ці речі є в гардеробі кожної модниці. Дівчата здебільшого поєднують ці речі з базовими речами та створюють надзвичайно стильний образ.

Французьким стилем захоплюються тисячі жінок зі всього світу, тож даруємо вам порцію натхнення базових речей, які мають француженки.

Берет

Берет є в гардеробі кожної поважаючої себе француженки. Найчастіше дівчата люблять одягати берети навесні разом з твідовими костюмами, або восени, поєднуючи з тренчами і пальтами.

Светр у смужку

Светр у смужку був надзвичайно популярним в попередні сезони, втім француженки носять його незалежно від тенденцій.

Тренч

Важко уявити собі істинну парижанку без тренчу. І хоч зараз є чимало фасонів та кольорів, француженки завжди обирають класику – пісочний треннч лаконічного крою.

Біла сорочка

Француженки обожнюють білі сорочки та блузи з бантами. Вони вміють їх елегантно поєднати зі штанним костюмом чи спідницею.

Блакитні джинси

Джинси блакитного кольору – це база, яка є в гардеробі кожної дівчини. Француженки носять джинси з будь-яким верхнім одягом та взуттям.

Лофери

Якщо тенденції на лофери з’являються і зникають, то у випадку з француженками – це взуття є у їхньому гардеробі завжди. Модні інфлюенсери носять лофери з пальтом, тренчем та просто жакетом.