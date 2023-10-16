Топ-3 аксесуари, яких треба позбутися цієї осені негайно

Щоб не мати старомодного вигляду, вам краще відмовитися від аксесуарів, які втратили свою актуальність та вже не довершують образ, а, навпаки, можуть зробити його ще гіршим.

Мода постійно змінюється, тому важливо слідкувати за тим, що зараз є в трендах, а що вже втратило свою актуальність, пише 24 Канал. Радимо вам позбутися від кількох аксесуарів, які можуть зіпсувати ваш образ.

До теми Антитрендові сережки 2023 року: що вже давно вийшло з моди

Аксесуари є важливою деталлю в образах, тому до цього вибору слід віднестися уважно. Деякі аксесуари вже є застарілими, тому їх краще уникати у своїх аутфітах.

Хустинка на сумці

Колись було модно довершувати сумки хустинками, втім зараз цей тренд вже давно минув. Таке доповнення сумки вже давно віджило своє, втратило актуальність та зараз вважається антитрендом.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото Pinterest

Шпилька з перлинками

Такі шпильки вже давно не в моді. Декоровані перлинками аксесуари були популярними 5 років тому, але актуальність їх швидко минула. Тоді такі шпильки мала кожна дівчина, тож вони дуже скоро перестали бути чимось оригінальним, і вже наступного сезону стали антитрендом.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото Pinterest

Об’ємний обруч

Модниці зараз довершують свої зачіски об’ємними бантами, але аж ніяк не обручами, які вважаються пережитком минулого. Якщо не хочете виглядати старомодно, краще позбудьтеся від ауфітів з цим аксесуаром. Як альтернатива – одягніть пов’язку на голову, яка довершить образ набагато краще, ніж обруч.



Антитрендові аксесуари 2023 / Фото Pinterest