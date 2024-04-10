Дівчата зі всього світу обожнюють виходи парижанок, оскільки вони вміють ідеально поєднувати базові речі з трендовими елементами гардероба. Навесні у них з’являється більше можливостей для експериментів, тож модниці дістають зі своїх коробок базове взуття, яке будуть носити аж до осені.

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Якщо ж вам подобається французький стиль і ви хочете повторити деякі образи, то радимо звернути увагу на 4 пари взуття.

Лофери

Це взуття ніколи не втратить своєї актуальності. Ви можете комбінувати його з сукнями, спідницями чи одягати до будь-яких повсякденних прогулянок. Також лофери ідеально стилізуються з вишуканим штанним костюмом, тому чудово підійдуть для походу в театр. Лофери є універсальними, тож ними ви зможете доповнити будь-який look.

Балетки

Красиві мінімалістичні балетки не виходять з моди кілька сезонів. Ними захопилися всі світові та українські бренди, тому оминути увагою їх неможливо. Балетки додають вишуканості та легкості практично всім образам.

В образи француженок це взуття вплелося дуже органічно. Модниці поєднують їх з джинсами, класичними штанами та спідницями всіх довжин. Окрім базових чорних, дівчата обирають червоні, бежеві, металічні та навіть леопардові балетки.

Туфлі на низьких підборах

У першу чергу в образах француженок важливу роль відіграє комфорт. У їхньому гардеробі є місце для туфель, але вони обирають моделі на низьких широких підборах. Таке взуття має елегантний вигляд та гарно поєднується з будь-яким вбранням.

Кросівки Adidas

Такі кросівки – це мастхев серед взуття весни. Вони комфортні та дають можливість поєднати їх зі всіма речима, які є в гардеробі – від базових джинсів до суконь. Француженки люблять базу, але зупиняють свій вибір на кольорових моделях, обираючи кросівки зелених, червоних, коричневих і рожевих відтінків.

Істинно французький стиль – це не про трендові речі з ніг до голови. Це про комфорт і затишок, а ще про нотку романтики, а їхній головний секрет – одягатися так, аби ніхто не помітив їхніх старань. Щоб повторити їхні образи – просто надихніться виходами, які вони демонструють на своїх інстаграм-сторінках.