5 пар взуття, які прослужать все літо: що купити на спекотну пору року

Сонячна погода спонукає нас шукати ідеальну пару літніх босоніжок. Щоб легше сформувати взуття на теплу пору, радимо придивитися до списку босоніжок, які стануть вам в нагоді впродовж усього сезону.

Експерти визначили кілька пар босоніжок, без яких не обійтися влітку. Як завжди, фаворитами залишаються моделі на плоскій підошві, які ідеально підійдуть для довгих прогулянок. А от взуття на платформі чи підборах можна стилізувати зі святковими образами.

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Сандалі зі шнурівками

Такі сандалі є універсальними, а ще доволі модними, оскільки цього року повертаються в моду довгі шнурівки на взутті. Носіть взуття з повсякденним вбранням – від шортів до спідниць з футболками й топами.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Сандалі на платформі

Свій стиль в сукні завжди можна підкреслити завдяки босоніжкам чи сандалям на платформі.



Стильне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Шльопанці

Таке взуття чудово підходить для денних прогулянок. У шльопанцях ваші ноги не втомляться, а образ матиме красивий та стильний вигляд.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Kitten heel

Якщо ви не дуже хочете носити влітку босоніжки на шпильках, але шукаєте стильне та зручне взуття, то радимо звернути увагу на kitten heel. Босоніжки та туфлі залишаються такими ж актуальними, як і високі підбори.



Модне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

В'єтнамки

Таке повсядкденне взуття доступне в найрізноманітніших кольорах: чорному, білому, коричневому чи класичному поєднанню чорного з білим. Носіть їх з джинсами, шовковими штанами, спідницями та платтями.



Актуальне взуття на літо 2024 / Фото Pinterest

Окрім цього взуття, додайте до гардероба трендові сітчасті балетки, Мері Джейн чи кольорові кросівки. Сітчасті балетки не лише доволі стильні, але й стануть гідною заміною сандалям, оскільки в них зовсім не буде спекотно.