Трендове взуття на весну 2024: як виглядають найпопулярніші балетки та босоніжки

Весна вже ось-ось увірветься в наші календарі, а це означає, що час планувати гардероб не лише на початок березня, але й на увесь весняно-літній сезон та обирати для себе не лише туфлі, але й балетки та босоніжки.

Тепла пору року дуже стрімко розпочинається, пише 24 Канал. Якщо восени дні щоразу стають холоднішими, то навесні ми не встигаємо одягнути пальто, як його одразу треба змінювати тренчем, а то й взагалі вже доповнювати образи лише джинсовою курткою.

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Схожа ситуація стається з взуттям. Чоботи та кросівки ми сміливо можемо змінити на балетки та босоніжки вже на початку травня. Щоб бути в курсі модних речей на теплу пору, радимо вам ознайомитися з популярною добіркою взуття.

Сітчасті балетки

Минулого року стався справжній камбек балеток, тож тепер нам без них не обійтися. Експерти радять зосередити свою увагу на сітчастих моделей, які будуть для вас вкрай необхідними в літню пору, коли буде дуже спекотно, адже дозволять нозі дихати.



Модне взуття на весну / Фото Pinterest

Мері Джейн

Балетки Мері Джейн – також продовжуватимуть бути популярними. Це миле взуття з ремінцем полюбили всі модниці та інфлюенсери. Робіть ставку на шкіряні або ж замшеві балетки з ремінцем, які можна придбати в Zara чи Reserved.



Модне взуття на весну / Фото Pinterest

Босоніжки

На весняно-літню пору обирайте базові класичні босоніжки в чорному кольорі. Це класика, яка ніколи не вийде з моди, тож завдяки такому взуттю ви зробите вигідне капіталовкладення у свій гардероб. Щоправда, на власний смак ви можете відштовхуватися від підборів та носити такі босоніжки, які вам до вподоби – на низьких чи середніх підборах.



Модне взуття на весну / Фото Pinterest

Кольорові кросівки

Величезна популярність кросівок Adidas Samba призвела до того, що споживачі вподобали собі взуття з сірим носком та чорними смужками. Через те, що їх майже неможливо було придбати в певний період, дівчата почали купувати демократичніший варіант Adidas Gazelle. Після цього мода на білі кросівки нікуди не зникла, але й кольорове взуття також неможливо оминути увагою.



Модне взуття на весну / Фото Pinterest