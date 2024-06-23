Названо взуття, яке не вийде з моди у 2025 році: як воно виглядає

Влітку найпопулярнішим відкритим взуттям є босоніжки та сандалі, втім модні експерти вже визначають тренди на 2025 рік та визначили, що саме ми будемо носити у наступному році.

У пошані будуть високі чоботи та балетки. Якщо з високими чоботами на осінньо-зимову пору все зрозуміло, то з балетками можемо бути певні, що вони залишаться з нами ще на наступний сезон. Тому ті, хто їх ще не придбав, мають чудову нагоду це зробити та вдало інвестувати кошти.

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Балетки

Це класичне взуття буде з нами у 2025 році. У моді будуть нюдові варіанти з квадратним носком, прозорі чи блискучі, які гарно поєднуються з мініспідницями.



Стильне взуття, яке буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Високі чоботи

Таке взуття асоціюється зі стилем бохо та буде на піку популярності вже наступного року. Обирайте для себе чорні шкіряні моделі, які вдало доповнять широкі штани чи шорти-бермуди. Та найкраще високі чоботи будуть поєднуватися з сукнями.



Красиве взуття, яке буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Мері Джейн

Балетки Мері Джейн полюбилися всім модницям за останні кілька сезонів, тож обов’язково залишаться в моді ще на один рік. У наступному сезону увага вже буде більше прикута до плоскої підошви та атласних варіантів зі звуженим квадратним носком.



Актуальне взуття, яке буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Боксерські кросівки

Це несподіване взуття повернеться до нас цього року та буде актуальним до наступних сезонів. Високі боксерські кросівки вже можна приміряти в магазинах Zara та Bershka.



Модне взуття, яке буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

В’єтнамки

Пляжні шльопанці, які називаються в’єтнамками, вже давно перестали бути пляжними. Тепер вони чудово підходять до міського гардероба та вдало комбінуються з джинсами та штанними костюмами.



Актуальне взуття, яке буде в моді у 2025 році / Фото Pinterest

Також у 2025 році очікуйте на появу трендового анімалістичного взуття. Цього сезону принт тварин захопив все вбрання, а вже наступного сезону в моді буде взуття. Також експерти прогнозують тренд на туфлі та балетки з Т-подібним ремінцем.