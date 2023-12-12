У чому зустрічати Новий рік Овнам: корисні поради

До Нового року залишилося зовсім небагато часу, тому важливо подбати про те, щоб ваш образ був досконалим та стильним. Астрологи кажуть, що кожному знаку Зодіаку треба знати в якому кольорі зустрічати свято та що саме одягнути.

Для кожного з нас новорічна ніч є особливою, оскільки ми віримо в диво та магію, тож своїм вбранням хочемо задобрити господаря року – Зеленого Дерев’яного Дракона та привернути у своє життя щастя та благополуччя, пише 24 Канал.

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Астрологи радять Овнам одягати на Новий рік щось дуже блискуче. Ваше вбрання повинно сяяти та привертати до себе увагу оточуючих. Робіть ставку на золотистий чи сріблястий відтінок, всіяний камінцями, лелітками чи оздоблений бахромою.

Ваше вбрання повинне бути гармонійним та вписуватися у святкову атмосферу. Якщо ви святкуєте Новий рік в ресторані, то обирайте ефектну сукню, поєднуючи зі взуттям на підборах та аксесуарами – масивними сережками та сумкою. Вдома можете зосередити увагу на вбранні у відтінку металік з додаваням мінімалістичних прикрас.

Штанний костюм ідеально підійде для святкування Нового року. Ви можете обирати для себе класику, або ж грайливий костюм, що всіяний лелітками, який приміряла на собі Леоні Ганне.

У домашній атмосфері ви залюбки можете приміряти блискучий топ, який поєднаєте з білими штанами. Виглядає такий look святково та стильно.

Якщо хочете виглядати ідеально, не бійтеся обирати для себе розкішні довгі сукні, оскільки вони будуть доречними в новорічну ніч.



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest



Стильні приклади образів на Новий рік для Овнів / Фото Pinterest