Кислотні кольори здешевлюють: 5 правил, як виглядати дорого

Кожна дівчина хоче виглядати стильно, втім часом тренди беруть своє і базовий та класичний образ можна зіпсувати, навіть не зрозумівши цього. Та є всього 5 правил, які допоможуть вам не вдаватися до помилок.

Про них розповіла стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі та вчить дівчат модно й стильно одягатися. Вона визначила головні переваги вбрання, яке дорого виглядає та разом з тим зосередила увагу на вбранні, яке здатне здешевити образ.

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Для того, щоб дорого виглядати не варто витрачати великі суми та купувати брендове вбрання. Важливо лише знати кілька секретів, які не дозволять вам допуститися модних факапів.

Віддавайте перевагу мінімалізму, обирайте прості та зрозумілі форми

Базове вбрання завжди було в моді. Воно доречне для будь-якого сезону, адже прості та зрозумілі форми є класикою, яка немає часових рамок. Тож, якщо ваш образ складається з блейзера, штанів та кашемірового пальта, ви можете бути певні в тому, що виглядаєте розкішно.

Обирайте структуровані та зібрані образи говорять про статус

А от елегантні штанні костюми з жакетом та штанами палаццо вже трохи більше скажуть про ваш статус. Черпати натхнення таких образів можна будь-якими виходами першої леді України Олени Зеленської.

Поповнюйте гардероби нейтральними відтінками, вони завжди виглядають дорого

Яскраві кольори – це трендово й красиво, але не забувайте про базову гаму, яка формує кістяк нашого гардероба. Нехай основне вбрання у вас завжди буде в білому, молочному, сірому, чорному та коричневому кольорі.

Уникайте крикливих вуличних трендів та логоманію

Часто зірки стрітстайлу використовують для привернення уваги ефектні пухнасті шуби крикливого зеленого відтінку чи помаранчеві жилетки. Така стилізація працює на вулицях модних столиць. У реальному житті такі поєднання виглядатимуть дещо дивно.

Кислотні кольори здешевлять навіть найдорожчі образи

Стилістка не радить доповнювати свої образи кислотними жакетами, штанами, сумками чи взуттям. Ці салатові, помаранчеві та жовті відтінки лише здешевлюють образ.