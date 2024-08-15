Як підібрати джинси за типом фігури: вчимося знаходити свою ідеальну модель

Джинси є невід’ємною частиною гардероба та найкращим елементом гардероба для створення будь-якого стильного образу. Для того, щоб джинси завжди добре сиділи, треба підбирати правильний фасон, який зможе підкреслити переваги фігури та за необхідності скорегувати пропорції.

Фасонів джинсів є чимало, тож незалежно від того, що підходить конкретному типу фігури, ви можете обирати те, що вам подобається. З джинсами можна багато експериментувати, втім радимо звернути увагу на конкретні пари джинсів, які підійдуть до типу вашого типу фігури.

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Пісочний годинник і прямокутник

Дівчатам з таким типом фігури підійде будь-яка модель. Завдяки тому, що фігура пропорційна, не доведеться нічого компенсувати.



Поради щодо підбору джинсів до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Активні стегна

Стилісти радять обирати джинси кльош чи прямі моделі, щоб скоригувати особливість фігури. У випадку, якщо ви хочете підкреслити свою родзинку, тоді обирайте джинси кльош від коліна.



Стилісти розповіли, як підібрати джинси до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Активні плечі

Дівчатам, які мають масивний верх та вузькі стегна, краще обирати широкі джинси, джинси кльош чи карго. Ці моделі допоможуть додати об’єму в стегнах та збалансувати фігуру.



Поради щодо підбору джинсів до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Активний живіт

Дівчатам варто підбирати для себе розширені прямі джинси та джинси труби із середньою або високою посадкою.



Стилісти розповіли, як підібрати джинси до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Довжина та зріст

Прямі моделі джинсів мають закінчуватися трішки вище щиколотки. Ця довжина візуально додає кілька зайвих сантиметрів у зрості. Обираючи джинси кльош – орієнтуйтеся на взуття з яким ви будете їх носити. Штанина має закінчуватися на 2 – 3 сантиметри від підлоги або ж поділ має бути рівний з підлогою.



Поради щодо підбору джинсів до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Посадка

Висока посадка створює правильні пропорції (короткий торс, довгі ноги) та підходить всім типам фігури. Середня посадка підійде власницям активного живота, а низька посадка вкоротить ріст та може додати об’єму в стегнах.



Стилісти розповіли, як підібрати джинси до типу фігури / Фото з інстаграму Pump Your Style

Джинси – популярний елемент гардероба, але влітку можна замінити їх широкими костюмними штанами, спортивними штанами, піжамними штанами у смужку, штанами капрі.