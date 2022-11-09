Як українцям подбати про тепло і затишок свого дому: добірка речей від українських брендів

Жарти про блекаут, пошуки Wi-Fi на районі, ажіотаж на павербанки та генератори — реалії воєнного часу диктують нові тренди та звички. Так, ми стали обачніше використовувати електроенергію, запасатися теплим одягом та турбуватися про затишок у домі. Разом з проєктом "Всі. Свої" ми підготували добірку найкращих речей від українських брендів.

Усі запропоновані речі та ще багато чого цікавого можна буде придбати 12–13 листопада на Десятинній, 12. На "Теплий маркет"приїдуть понад 150 брендів з товарами різних категорій.

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Одяг

Трикотажний костюм Touchwool

Тепло має бути не тільки вдома! Збираючись на прогулянку, до сніданку чи в пошуках Wi-Fi до найближчого кафе, буде приємно одягнути м’який, зігріваючий, та ще й стильний трикотажний костюм. Саме такий ми знайшли у Touchwool: бренд створює в’язаний одяг з натуральних матеріалів та пропонує елегантну лінійку базових трикотажних речей.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Куртка Prinova

А до костюма точно знадобиться ще й куртка. Тепла, зручна та багатофункціональна: щоб і в офіс можна було поїхати, і на прогулянку, і в укриття спуститися, якщо знадобиться. Цього сезону свій верхній одяг ми обираємо у Prinova: бренд із Харкова шиє куртки різних довжин, фасонів та кольорів.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Дім та декор

Плед Osha

Цьогоріч неймовірно красива осінь: підсилити її чарівність можна за допомогою ніжного помаранчевого пледа від Osha. Окрім сонячного настрою в домівці, ця річ даруватиме ще й тепло — дуже важлива функція в умовах енергетичної кризи. Плед виконаний з вовни та акрилу: він добре грітиме ваші ніжки за переглядом фільмів та читанням книг, а також довго служитиме.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Свічка Turbota Candles

Львівська чоколяда, Дощ у Карпатах, Кримська сіль, Київські каштани — такі романтичні назви у ароматів свічок від Turbota Candles. І вже не варто навіть пояснювати, чому усі ці свічки вам потрібні! Адже останнім часом вони стали мастхевом у кожному домі. Щоб відключення світла стали приводом приємно провести час — обирайте свічки з натурального соєвого воску та ретельно дібраними ароматами.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Чашка vokhra

Що робити, щоб миттєво стало тепло? Просто налийте кави чи чаю і обійміть руками чашку! Будь-який день одразу стане кращим. А якщо це буде чашка від vokhra — то ще й естетичнішим. Наші фаворити — це «крапчасті» сіро-чорні горнята. Але в асортименті бренду є ще багато краси: хочеться забрати додому все.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Капці з повсті Dakh

Ще одна практична річ, яка рятує від холодів — капці. Якщо не хочете зранку шльопати ногами по заледенілих кахлях, обирайте модель до смаку в асортименті бренду Dakh. Нас сподобались сірі повстяні човганці — беремо і собі, і на подарунки рідним!



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"

Подушка Pirina

Аби зігрітись не лише тілом, а й душею, варто обрати додому щось затишне та символічне. Наприклад, подушку в формі кари України від бренду Pirina. Творці подушечки зізнаються, що вона вже стала хітом. А ми й не сперечаємось, а просто оформлюємо замовлення.



Добірка речей від українських брендів / Фото з з "Всі. Свої"